СК назвал целью атаки беспилотников в Джанкое гражданские объекты

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 82,37 (+0,91) Инвестиции, 20 мар, 17:26 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 77,24 (+0,64) Инвестиции, 20 мар, 17:26
Россия стала лидером по экспорту нефти в Китай вместо Саудовской Аравии Экономика, 10:02
ChatGPT одобрил для листинга на криптобирже пять высокорисковых токенов Крипто, 10:02
Депутат предложила возобновить интернет-трансляции заседаний Госдумы Политика, 10:00
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 09:52
Как выглядела атака беспилотников в Джанкое. Видео Политика, 09:44
Salesforce увольняет 8 тыс. человек. Что стало с ее «семейной» культурой Pro, 09:43
Росреестр сообщил о росте числа ипотечных сделок с жильем в Москве Недвижимость, 09:36
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Вице-мэр Ракова назвала лидеров рейтинга онкоцентров по итогам 2022 года Город, 09:30
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 09:29
В Джанкое ввели режим ЧС после атаки дронов Политика, 09:24
Поставщики предупредили о повышении цен на рис до 30% из-за неурожая Бизнес, 09:20
СК назвал целью атаки беспилотников в Джанкое гражданские объекты Политика, 09:19
Как сырьевые товары помогут защититься от инфляции — The Economist Pro, 09:17
Девятилетний вратарь чешского клуба погиб в ДТП Спорт, 09:15
Военная операция на Украине ,  
0 

СК назвал целью атаки беспилотников в Джанкое гражданские объекты

СК России назвал целью атаки беспилотников в Джанкое гражданские объекты
Фото: mi_iz_jankoia / VK
Фото: mi_iz_jankoia / VK

Следователи начали расследование по факту использования беспилотников на территории Крыма, сообщил СК в телеграм-канале.

Накануне вечером система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку дронов в районе города Джанкоя на севере республики. По предварительным данным, обломки беспилотника повредили дом и магазин. Один человек был ранен.

Целью дронов были гражданские объекты, считают в СК. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

20 марта после того, как глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о работе ПВО на территории Крыма, телеграм-канал «Типичный Джанкой» писал о звуках взрывов в городе. Канал уточнял, что обломки дрона упали на территории одной из школ, повреждение получили магазин и здание местного предприятия. В ответ на это советник главы Крыма Олег Крючков призвал не распространять слухи и дождаться официальной информации.

Позже глава администрации Джанкоя Игорь Ивин подтвердил, что город атаковали беспилотники. По его словам, пострадавший мужчина получил осколочное ранение, его госпитализировали. Крючков сообщил, что один дрон был сбит над Джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Зампред совета министров региона Игорь Михайличенко говорил, что в учебном заведении и общежитии выбито большинство стекол. Всех студентов эвакуировали, занятия в учебном заведении на время ремонта приостановили.

Утром 21 марта в городе ввели режим ЧС муниципального уровня.

Читайте на РБК Pro
«Он вам все провалит»: кого и почему опасно повышать — шесть типажей
Как приостановка членства России в FATF скажется на антиотмывочных мерах
Богатые россияне уезжают за границу. Надо ли брендам гнаться за ними
Джек Дорси — фанат ледяного душа. Стоит ли повторять за миллиардером
Теги
Крым беспилотники СК Джанкой
Материалы по теме
В Джанкое ввели режим ЧС после атаки дронов
Политика
В техникуме в Джанкое после падения беспилотников отменили занятия
Общество
В Крыму заявили, что сбитые над Джанкоем дроны были начинены шрапнелью
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter