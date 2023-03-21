СК назвал целью атаки беспилотников в Джанкое гражданские объекты

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Следователи начали расследование по факту использования беспилотников на территории Крыма, сообщил СК в телеграм-канале.

Накануне вечером система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку дронов в районе города Джанкоя на севере республики. По предварительным данным, обломки беспилотника повредили дом и магазин. Один человек был ранен.

Целью дронов были гражданские объекты, считают в СК. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

20 марта после того, как глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о работе ПВО на территории Крыма, телеграм-канал «Типичный Джанкой» писал о звуках взрывов в городе. Канал уточнял, что обломки дрона упали на территории одной из школ, повреждение получили магазин и здание местного предприятия. В ответ на это советник главы Крыма Олег Крючков призвал не распространять слухи и дождаться официальной информации.

Позже глава администрации Джанкоя Игорь Ивин подтвердил, что город атаковали беспилотники. По его словам, пострадавший мужчина получил осколочное ранение, его госпитализировали. Крючков сообщил, что один дрон был сбит над Джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Зампред совета министров региона Игорь Михайличенко говорил, что в учебном заведении и общежитии выбито большинство стекол. Всех студентов эвакуировали, занятия в учебном заведении на время ремонта приостановили.

Утром 21 марта в городе ввели режим ЧС муниципального уровня.