В техникуме в Джанкое после падения беспилотников отменили занятия

Занятия в пострадавшем от взрывов сбитых беспилотников техникуме в Джанкое приостановлены. Об этом «РИА Новости» сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Занятия в нем (техникуме. — РБК) на время проведения ремонта приостановлены, студенты из общежития эвакуированы», — сказал Крючков.

В Крыму заявили, что сбитые над Джанкоем дроны были начинены шрапнелью Политика

Накануне вечером в городе сработала система ПВО. По словам главы республики Сергея Аксенова, обломки повредили дом и магазин, один человек был ранен. Позже глава администрации Джанкоя Игорь Ивин уточнил, что город атаковали беспилотники и на двух улицах нашли обломки дронов. Разрушения есть в частном доме, в продуктовом магазине повреждены электросети, отметил он.

Затем канал «Крым 24» со ссылкой на заместителя председателя совета министров региона Игоря Михайличенко сообщил, что часть беспилотников целились в джанкойский техникум. В учебном заведении и общежитии выбито большинство стекол. Всех студентов эвакуировали.

По словам Крючкова, один дрон был сбит над техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием, остальные — над жилыми районами. «Никаких военных объектов рядом нет. Кроме взрывчатки в каждом была шрапнель», — сообщил он в своем телеграм-канале.

Пострадавший от атаки беспилотников 33-летний мужчина госпитализирован и находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет, уточнили позже ТАСС в минздраве Крыма.

Следственный комитет России начал расследовать обстоятельства произошедшего.