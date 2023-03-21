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В техникуме в Джанкое после падения беспилотников отменили занятия

В пострадавшем от падения беспилотников техникуме Джанкоя приостановили занятия

Фото:kryuchkovoleg / Telegram Фото:kryuchkovoleg / Telegram Фото:kryuchkovoleg / Telegram Фото:kryuchkovoleg / Telegram Фото:kryuchkovoleg / Telegram Фото:kryuchkovoleg / Telegram Фото:kryuchkovoleg / Telegram Фото:kryuchkovoleg / Telegram Фото:mi_iz_jankoia / VK
Занятия в пострадавшем от взрывов сбитых беспилотников техникуме в Джанкое приостановлены. Об этом «РИА Новости» сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Занятия в нем (техникуме. — РБК) на время проведения ремонта приостановлены, студенты из общежития эвакуированы», — сказал Крючков.

Накануне вечером в городе сработала система ПВО. По словам главы республики Сергея Аксенова, обломки повредили дом и магазин, один человек был ранен. Позже глава администрации Джанкоя Игорь Ивин уточнил, что город атаковали беспилотники и на двух улицах нашли обломки дронов. Разрушения есть в частном доме, в продуктовом магазине повреждены электросети, отметил он.

Затем канал «Крым 24» со ссылкой на заместителя председателя совета министров региона Игоря Михайличенко сообщил, что часть беспилотников целились в джанкойский техникум. В учебном заведении и общежитии выбито большинство стекол. Всех студентов эвакуировали.

По словам Крючкова, один дрон был сбит над техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием, остальные — над жилыми районами. «Никаких военных объектов рядом нет. Кроме взрывчатки в каждом была шрапнель», — сообщил он в своем телеграм-канале.

Пострадавший от атаки беспилотников 33-летний мужчина госпитализирован и находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет, уточнили позже ТАСС в минздраве Крыма.

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В техникуме в Джанкое после падения беспилотников отменили занятия
В техникуме в Джанкое после падения беспилотников отменили занятия

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Крым беспилотники отмена занятий дрон
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