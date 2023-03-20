Правительство России уменьшило срок пребывания в стране украинцев из ДНР и ЛНР

Правительство уменьшило срок пребывания в России украинцев из ДНР и ЛНР

Женщина застилает постель в пункте временного размещения жителей из ДНР и ЛНР (Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости)

Правительство отменило постановление 2018 года об увеличении срока пребывания в России украинцев из Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Новое постановление вступило в силу в день опубликования, 20 марта.

Постановление правительства 2018 года увеличило срок пребывания украинцев из двух регионов до 180 суток с даты въезда в Россию. Ранее они могли находиться в стране не более 90 суток.

ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября на правах новых субъектов. До подписания договоров о вхождении в свой состав Россия признала независимость указанных территорий в административных границах, то есть в тех границах областей, в которых они входили в состав Украины. При этом часть данных территорий по-прежнему остается под контролем Киева.

На заседании коллегии МВД 20 марта глава ведомства Владимир Колокольцев заявил, что с момента проведения референдумов о присоединении к России новых территорий за российскими паспортами обратились 800 тыс. человек.