Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

Президент России Владимир Путин подарил председателю КНР Си Цзиньпину эскимо российского производства, сообщается на сайте Кремля. Путин поздравил лидера КНР с днем рождения перед началом саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин подарил мороженое, так как оно очень понравилось китайскому лидеру. Как отмечает «РИА Новости», кроме этого, президент привез Си Цзиньпину торт.

«Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию», — отметил Песков. Лидер КНР поблагодарил Путина за визит и сказал о его популярности в Китае.

Саммит СВМДА проходит 15 июня в Таджикистане. В заседании принимают участие делегации 27 стран — участниц объединения, а также 13 наблюдателей от ООН, Лиги арабских государств, Международной организации по миграции, ОБСЕ, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран.