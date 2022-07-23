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Немецкая торговая сеть переименовала «московское» мороженое в «киевское»

Немецкая торговая сеть Edeka переименовала «московское» мороженое в «киевское»

Крупнейшая торговая сеть Германии Edeka переименовала мороженое Ice Snack Sandwich Moscow Style (с англ. «Мороженое-сэндвич по-московски») в Kiewer Art («Киевский стиль»). Об этом пишет издание Der Westen.

«Мы по-прежнему очень обеспокоены тем, что происходит в Украине. Для нас важно продолжать выражать нашу солидарность, и мы убеждены, что это можно показать и небольшими жестами», — объяснила пресс-секретарь сети Мириам Хеймберг.

Позже сеть и вовсе планирует убрать географическую привязку из названия мороженого, отметило Ostsee Zeitung. Представитель Edeka признала, что «Киевский стиль» — временное название.

В меню кафе саммита НАТО «русский салат» переименовали в «традиционный»
Политика
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Представители 141 из 193 стран в Генеральной ассамблее ООН осудили действия российских властей. потребовали прекратить огонь и вывести войска. Киев ввел военное положение и разорвал дипломатические связи с Москвой. На Украине переименовали ряд улиц и станций метро из-за связи их названий с Россией.

На фоне напряженности между Россией и НАТО в меню саммита альянса в конце июня появился «русский салат», а на встрече министров обороны и глав МИД повар подал «украинский салат». Связанное с Россией название вызвало ужас, отмечал Reuters. Позже «русский салат» переименовали в «традиционный».

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