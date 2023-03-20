В Кремле началась неформальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина

Путин и Си Цзиньпин начали встречу в Кремле

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

В Кремле началась неформальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Встреча проходит в представительском кабинете первого корпуса Кремля. Беседа состоится в формате тет-а-тет и продолжится за неформальным обедом.

Визит Си Цзиньпина в Москву продлится до 22 марта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что в ходе переговоров Путин и Си Цзиньпин затронут тему мирной инициативы Китая по Украине, председатель КНР сможет услышать «российское видение».

Китайский мирный план по разрешению российско-украинского конфликта включает 12 пунктов, в том числе уважение суверенитета всех государств, прекращение боевых действий и возобновление переговоров.

В Кремле сообщали, что лидеры обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений и подпишут совместные документы.

Встреча Путина и Си Цзиньпина. Видео Политика

По прибытии в Москву Си Цзиньпин заявил, что Китай готов вместе с Россией «стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве», и отстаивать «ооноцентричную международную систему» в неспокойном современном мире. «Китай и Россия — добрые соседи и надежные партнеры, связанные горами и реками», — сказал он.