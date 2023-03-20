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В ОДКБ назвали выборы в Казахстане соответствующими международным нормам

Наблюдатели ОДКБ: парламентские выборы в Казахстане соответствовали международным нормам
Фото: Владислав Воднев / Sputnik / РИА Новости
Фото: Владислав Воднев / Sputnik / РИА Новости

Подготовка и проведение состоявшихся 19 марта выборов в мажилис (нижняя палата парламента Казахстана) и маслихаты (региональные парламенты) соответствовали как законодательству республики, так и международным избирательным стандартам, заявили наблюдатели от парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).

Согласно заключению наблюдателей, избирательные участки для голосования открылись в установленное время и были обеспечены всем необходимым, в том числе для голосующих с особенностями развития. Жалоб на подготовку списков избирателей или выдачу бюллетеней выявлено не было, общественный порядок обеспечивался на высоком уровне, добавили наблюдатели.

«Отмечая высокий профессиональный уровень подготовки выборов, члены группы не обнаружили каких-либо существенных недостатков в их организации, которые могли бы повлиять на ход и итоги голосования», — говорится в сообщении.

ОДКБ — межправительственный военный союз в Евразии, куда в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Договор о коллективной безопасности организации был подписан 15 мая 1992 года.

Прозрачными и демократическими считает парламентские выборы в Казахстане и миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, сообщил замгенсека организации Григорий Логвинов. «Нарушения норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов, миссией не отмечено. Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными», — сказал он (цитата по ТАСС).

В мажилисе 98 депутатов. По новой системе, 69 из них избираются по партийным спискам и 29 — по одномандатным округам, по одному от каждого. Маслихатов в Казахстане 223, в них 3415 мест.

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Выборы проходили досрочно — они являются завершающим этапом реформ, которые начал президент республики Касым-Жомарт Токаев после беспорядков в стране в январе прошлого года. Через год, в минувшем январе, он объявил о роспуске мажилиса и маслихатов и о назначении выборов.

По данным ЦИК, проголосовали 54,19% избирателей, или 6,5 млн человек (из 12 млн). Это самый низкий показатель как минимум за последние десять лет. На прошлых выборах, в 2021 году, явка была 63,3%, на выборах в 2016-м — 77%.

Как сообщил МИД Казахстана в телеграм-канале, при диппредставительствах республики за рубежом в 62 иностранных государствах были открыты 77 избирательных участков. На них проголосовали 8,8 тыс. из 12 тыс. человек, что соответствует явке 72,54%.

В выборах участвуют три партии из прошлого созыва — правящая «Аманат» (основана в 1999 году под названием «Отан» первым президентом Нурсултаном Назарбаевым, переименована в прошлом году), «Ак жол» (представляет себя как конструктивная оппозиция) и социалистическая Народная партия Казахстана (НПК).

Прошлым летом после принятия поправок в Конституцию республика из суперпрезидентской превратилась в президентскую с сильным парламентом.

Теги
Казахстан Выборы мажилис ОДКБ
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