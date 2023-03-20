Чешский генерал призвал перестать недооценивать военный потенциал России

Украине и западным странам не стоит недооценивать Россию из-за динамики конфликта, у нее есть огромный военный потенциал, заявил бывший начальник Генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы в интервью Rádio universum.

«Я думаю, что любой, кто начнет недооценивать своего врага, в конечном итоге проиграет. Итак, прежде всего, мы не можем недооценивать русских», — сказал чешский генерал.

По его словам, у России есть огромный потенциал с военной точки зрения, например, это касается танков, которых, вероятно, есть еще большое количество. Кроме того, Россия также может нарастить производство другого оружия, добавил Шедивы.

В начале марта министр армии США Кристин Вормут также обратила внимание, что недооценивать военные возможности России было бы глупо. Она отметила, что Россия в конфликте на Украине не использовала значительную часть своих военно-воздушных и военно-морских сил, а также возможностей в киберсреде. «Однако все это есть, и мы были бы глупыми, если бы не беспокоились об этих возможностях», — сказала она.

Ранее генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что с февраля этого года предприятия госкорпорации более чем в 50 раз увеличили объемы производства некоторой военной продукции. В первую очередь речь идет о боеприпасах. «Конечно, там объемы колоссальные», — уточнял он.