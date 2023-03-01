В Пентагоне призвали не недооценивать военные возможности России

Кристин Вормут (Фото: Samuel Corum / CNP / Global Look Press)

Недооценивать военные возможности России было бы глупо, Москва не задействовала значительную часть потенциала в боевых действиях на Украине, заявила министр армии США Кристин Вормут, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

Вормут отметила, что Россия в конфликте на Украине не использовала значительную часть своих военно-воздушных и военно-морских сил, а также возможностей в киберсреде. «Однако все это есть, и мы были бы глупыми, если бы не беспокоились об этих возможностях», — сказала она.

В марте прошлого года Пентагон подготовил стратегию национальной безопасности США на 2022 год, в которой назвал Россию «острой угрозой» из-за ее военной операции на Украине. «Мы будем сотрудничать с нашими союзниками и партнерами по НАТО, чтобы усилить надежное сдерживание перед лицом российской агрессии», — утверждали в ведомстве. Китай в документе назван «самым важным стратегическим соперником и основным вызовом».

Кроме того, в конце июня вышла новая стратегическая концепция НАТО, в которой Россия характеризовалась как «главная угроза безопасности». Члены альянса условились дальше противодействовать «безответственной риторике» России и реагировать на ее «враждебные действия». В этой концепции говорится, что Китай бросает вызов интересам, безопасности и ценностям Запада, а также стремится подорвать международный порядок.

В середине сентября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя заявления о возможном ослаблении военной мощи России, говорил, что у Москвы «остается чрезвычайно крупный военный потенциал, который можно использовать не только на Украине, но и потенциально в других местах».