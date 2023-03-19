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Псаки дебютировала с собственным шоу на MNBC после ухода из Белого дома

Экс-пресс-секретарь Белого дома дебютировала на MNBC со своим шоу Inside with Jen Psaki
Джен Псаки
Джен Псаки (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки дебютировала на телеканале MNBC в качестве ведущей общественно-политического шоу Inside with Jen Psaki. Об этом она сообщила в Twitter.

Программа вышла в эфир в 12:00 по местному времени (19:00 мск). Ее выпуски будут транслировать еженедельно в это же время по воскресеньям.

Для первого выпуска Псаки оделась в белую кофту и черные брюки. В качестве спикеров она пригласила лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса и губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер. Кроме того, в эфире показали интервью Псаки с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом.

Экс-пресс-секретарь Белого дома пообещала зрителям, что объяснит им все, чему научилась за годы работы в американской администрации. Она заявила, что ее беспокоят события в мире и в США, нарушение прав человека и происходящее в медиасфере. Она предложила зрителям в рамках эфира «общаться с людьми, которые играют [определенную] роль и претворяют изменения в жизнь».

«Мы сосредоточимся на поиске решений крупнейших проблем, с которыми сталкивается страна», — заключила ведущая.

Псаки покинула должность пресс-секретаря Белого дома в мае 2022 года, ее сменила Карин Жан-Пьер. Тогда же глава MSNBC Рашида Джонс сообщила, что Псаки с осени начнет работать на телеканале. С сентября она начала регулярно появляется в эфире MNBC в качестве аналитика.

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В феврале стало известно, как будет называться ее разговорное шоу. Сама Псаки перед его запуском проходила подготовку по технике проведения интервью с гостями.

Теги
Джен Псаки ТВ-шоу Белый дом
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