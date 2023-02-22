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Джейн Псаки станет ведущей еженедельной программы на MSNBC

NYT: Джейн Псаки будет вести авторскую программу на телеканале MSNBC

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки будет вести авторскую программу Inside With Jen Psaki на телеканале MSNBC. Об этом сообщил сам телеканал, передает газета The New York Times. 

Запуск программы запланирован на 19 марта. Она будет идти еженедельно днем по воскресеньям. Это будет разговорное шоу. Сейчас Псаки проходит подготовку по технике проведения интервью с гостями.

С сентября Псаки регулярно появляется в эфире телеканала в качестве аналитика. 

Псаки покинула должность пресс-секретаря Белого дома в мае прошлого года. Тогда же глава MSNBC Рашида Джонс сообщила, что Псаки с осени начнет работать на телеканале. Она также рассказала, что Псаки будет принимать участие в работе канала NBC и в создании специальных программ о ноябрьских выборах в конгресс и выборах президента 2024 года.

После Псаки пресс-службу Белого дома возглавила Карин Жан-Пьер. Она стала первой женщиной-афроамериканкой на этом посту.

Теги
США NBC Джен Псаки New York Times
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