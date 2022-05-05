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Байден назвал нового пресс-секретаря Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки 13 мая покинет должность. Ее место займет нынешний заместитель — Карин Жан-Пьер. Таким образом, Жан-Пьер станет первой афроамериканкой на этом посту

Новым пресс-секретарем Белого дома назначена Карин Жан-Пьер. Об этом сообщил президент США Джо Байден, передает его пресс-служба.

«Я с гордостью сообщаю, что Карин Жан-Пьер будет следующим пресс-секретарем Белого дома», — говорится в сообщении.

По словам Байдена, новый пресс-секретарь будет «сильным голосом», говорящим от его имени и от имени администрации.

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Фото:Alex Wong / Getty Images

Действующий пресс-секретарь Джен Псаки покинет Белый дом 13 мая, добавили в пресс-службе.

Карин Жан-Пьер работает первым заместителем пресс-секретаря и заместителем помощника президента США. Она занимала руководящие должности в области коммуникаций и политики во время избирательной кампании Байдена, когда он был вице-президентом, а также в администрации Обамы.

Кроме того, Жан-Пьер занимала должность главного сотрудника по связям с общественностью в MoveOn.org и была политическим аналитиком NBC и MSNBC.

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В июне 2019 года Жан-Пьер модерировала форум MoveOn с участием кандидата в вице-президенты Камалы Харрис, когда активистка по защите прав животных выскочила на сцену и бросилась на Харрис, схватив ее микрофон.

Жан-Пьер станет первой женщиной-афроамериканкой на посту пресс-секретаря Белого дома.

Джен Псаки с 2011 по 2013 год занимала должность пресс-секретаря бывшего президента США Барака Обамы, а затем стала официальным представителем Госдепартамента. После этого, с 2015 по 2017 год, она работала директором по коммуникациям Белого дома. 30 ноября 2020 года Байден выбрал Псаки пресс-секретарем Белого дома.

В начале апреля Axios со ссылкой на источники писал, что Псаки собирается перейти на работу на американский телеканал MSNBC. Она должна заменить ведущую Рэйчел Мэддоу, которая ведет одну из программ телеканала в прайм-тайм, указывало издание.

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