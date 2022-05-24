Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки станет телеведущей на MSNBC

Псаки, более десяти лет проработавшая в пресс-службах Белого дома и Госдепа, с осени станет ведущей на MSNBC, а также будет появляться в программах канала NBC. Она покинула должность пресс-секретаря 13 мая

Джен Псаки (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Джен Псаки, которая покинула должность пресс-секретаря Белого дома 13 мая, с осени начнет работать на телеканале MSNBC, сообщает Reuters со ссылкой на заявление канала.

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Президент MSNBC Рашида Джонс также указала, что Псаки будет принимать участие в работе канала NBC и в создании специальных программ о ноябрьских выборах в конгресс и выборах президента 2024 года.

«Острый ум и отзывчивость Джен в сочетании с мастерством в темах, которые она освещает, сделали ее имя нарицательным по всей стране», — сказала Джонс.

Сама Псаки в Twitter написала, что очень рада присоединиться к «семье» MSNBC. «Разбирать факты и докапываться до сути того, что движет события, наиболее значимые для людей в этой стране, еще никогда не было так важно», — указала бывший пресс-секретарь. В разделе «о себе» она указала, что скоро станет ведущей на MSNBC.

О возможном уходе Псаки из Белого дома издание Axios сообщило в начале апреля. По данным издания, пресс-секретарь должна заменить ведущую MSNBC Рэйчел Мэддоу, которая ведет одну из программ телеканала в прайм-тайм.



5 мая президент США Джо Байден сообщил, что Псаки покинет свою должность, а новым пресс-секретарем будет ее заместитель Карин Жан-Пьер. Она стала первой женщиной-афроамериканкой на этом посту.

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Псаки была пресс-секретарем Белого дома с 2011 по 2013 год (при Бараке Обаме), а затем при Байдене с 2020-го. В 2015–2017 годах она работала директором по коммуникациям Белого дома, а до этого два года занимала должность официального представителя Госдепартамента.