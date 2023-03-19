Летевший из Владивостока в Москву самолет сел в Иркутске из-за технической неисправности

Летевший из Владивостока в Москву самолет экстренно сел в Иркутске

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Самолет Airbus A330-343X, который летел из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в Иркутске из-за высокого давления в тормозной системе. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК в телеграм-канале.

На борту самолета находились 281 пассажир и 14 членов экипажа. Никто из них не пострадал, самолет также не получил повреждений.

Ведомство начало проверку по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта). За совершение этого преступления грозит до двух лет лишения свободы.

На фотографии, которую опубликовал СК, видно, что борт принадлежит авиакомпании «Аэрофлот». Самолет вылетел из аэропорта Иркутска 18 марта в 18:37 по местному времени (13:37 мск), следует из данных на онлайн-табло. Номер рейса — СУ-1757.

18 марта самолет авиакомпании «Ижавиа», следовавший из Ижевска в Сочи, приземлился в Махачкале из-за сложных погодных условий в аэропорту назначения. В этот же день «Аэрофлот» отменил рейсы в Сочи из Москвы и других регионов из-за погоды.