«Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы и регионов в Сочи 19 и 20 марта из-за непогоды

«Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы и регионов в Сочи из-за непогоды

Рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Самары и Уфы в Сочи и обратном направлении, которые должны были состояться 19 марта, отменены из-за непогоды, предупредили в «Аэрофлоте»

Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

«Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы и регионов в Сочи 19 и 20 марта из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Сочи и руководствуясь приоритетом безопасности полетов, Аэрофлот информирует об отмене собственных рейсов из Москвы и пунктов РФ в Сочи и обратном направлении», — говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте, 19 марта отменяются 27 рейсов: десять рейсов Москва — Сочи, восемь рейсов Сочи — Москва, а также рейсы из Перми, Екатеринбурга, Самары, Уфы, Санкт-Петербурга в Сочи и из Сочи в Екатеринбург, Самару, Уфу, Санкт-Петербург.

Также отменяются четыре рейса 20 июня: два рейса из Сочи в Москву, рейс из Сочи в Пермь, рейс из Сочи в Екатеринбург.

В авиакомпании обратились к пассажирам отмененных рейсов с просьбой по возможности не прибывать в аэропорт. Пассажиры могут самостоятельно переоформить билет на другие даты или запросить вынужденный возврат средств.

Накануне, 18 марта, самолет, выполнявший рейс I8-501 Ижевск — Сочи, приземлился на запасном аэродроме в аэропорту Махачкалы из-за сложных погодных условий.

Пассажиров разместили в залах аэропорта и предоставили им прохладительные напитки и горячее питание.

По данным Гидрометцентра России, 19 марта в Сочи ожидается плюс 14 градусов, ветер 2 м/с и облачность с прояснениями. 20 марта прогнозируют плюс 13 градусов, ветер 1 м/с, вероятность осадков - 68%.