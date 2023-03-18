Следовавший из Ижевска в Сочи самолет приземлился в Махачкале из-за плохой погоды

Самолет из Ижевска в Сочи приземлился в Махачкале из-за плохой погоды

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Самолет, следовавший из Ижевска в Сочи, приземлился на запасном аэродроме в аэропорту Махачкалы из-за сложных погодных условий. Об этом сообщила авиакомпания «Ижавиа».

«Рейс I8-501 Ижевск — Сочи в связи со сложными погодными условиями в аэропорту Сочи приземлился на запасном аэродроме в аэропорту Махачкалы. Вылет отложен до возобновления приема воздушных судов в Сочи», — говорится в сообщении авиакомпании.

Пассажиры были размещены в залах аэропорта Махачкалы. Им предоставлены прохладительные напитки и заказано горячее питание.

По данным Гидрометцентра России, в Сочи плюс 14 градусов, восточный ветер 2 м/с и 68% вероятности осадков.

9 марта самолет, выполнявший полет из Санкт-Петербурга в Ижевск, экстренно сел в аэропорту Пулково из-за сложных метеоусловий. Воздушное судно продолжительное время находилось в зоне интенсивных осадков и обледенения, объяснил генеральный директор АО «Ижавиа» Александр Синельников.