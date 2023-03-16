Самолет «Почты России» задымился при посадке в аэропорту Новосибирска

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 80,88 (+0,36) Инвестиции, 15 мар, 16:06 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 75,75 (+0,55) Инвестиции, 15 мар, 16:06
Здание заброшенной больницы в Москве выставили на торги за ₽505 млн Недвижимость, 14:13
Власти Бурятии объяснили слова об отправке на учения вновь мобилизованных Политика, 14:12
Так говорил Лао-цзы: что важно знать о работе с китайскими партнерами Pro, 14:10
Один человек погиб при пожаре в здании ФСБ в Ростове-на-Дону Общество, 14:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:07
Ростовские власти не увидели риска для жителей после пожара в здании ФСБ Общество, 14:05
Разин после проигрыша чемпиону КХЛ ушел из «Северстали» и «начнет с нуля» Спорт, 14:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Кремль заявил об отсутствии угрозы Финляндии и Швеции от России Политика, 13:57
Bloomberg сообщил, что США наняли другие танкеры из-за российской нефти Экономика, 13:44
Спорт, сигары, казино: как Майкл Джордан поддерживает форму Pro, 13:37
ПСБ первым в России запустил сервис b2b-переводов через СБП Пресс-релиз, 13:34
Облигации девелоперов: почему это выгодно застройщикам и инвесторам РБК Недвижимость, 13:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:30
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 13:29
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Самолет «Почты России» задымился при посадке в аэропорту Новосибирска

СК: самолет «Почты России» задымился при посадке в аэропорту Новосибирска

Фото:Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Фото:Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Фото:Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Самолет Ту-204 «Почты России» задымился после посадки в аэропорту Новосибирска 15 марта. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в телеграм-канале.

Самолет прилетел в Новосибирск из Норильска. При посадке в аэропорту Толмачево было обнаружено задымление основной стойки шасси «вследствие разрушения двух пневматиков» (покрышек). Самолет сел штатно, никто не пострадал.

Следователи проводят доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

12 марта самолет Boeing 737 совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково. Борт выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Ижевск. Признаков возгорания выявлено не было. В авиакомпании «Ижавиа» предположили, что причиной экстренной посадки могло стать попадание птицы в двигатель, но потом пришли к выводу, что к случившемуся привели сложные метеоусловия.

Теги
самолет «Почта России» СК на транспорте задымление Новосибирск Аэропорт Толмачево
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Рейс Петербург — Ижевск совершил экстренную посадку из-за погоды
Общество
СК завел уголовное дело после жесткой посадки Ми-8 в Мурманской области
Общество
После экстренной посадки в Ташкенте людей отправят в Москву другим бортом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter