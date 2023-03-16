Самолет «Почты России» задымился при посадке в аэропорту Новосибирска

Самолет Ту-204 «Почты России» задымился после посадки в аэропорту Новосибирска 15 марта. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в телеграм-канале.

Самолет прилетел в Новосибирск из Норильска. При посадке в аэропорту Толмачево было обнаружено задымление основной стойки шасси «вследствие разрушения двух пневматиков» (покрышек). Самолет сел штатно, никто не пострадал.

Следователи проводят доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

12 марта самолет Boeing 737 совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково. Борт выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Ижевск. Признаков возгорания выявлено не было. В авиакомпании «Ижавиа» предположили, что причиной экстренной посадки могло стать попадание птицы в двигатель, но потом пришли к выводу, что к случившемуся привели сложные метеоусловия.