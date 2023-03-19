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Германия одобрила поставки оружия Эр-Рияду на €44,2 млн в 2022 году

Минэкономики: Германия одобрила поставки Саудовской Аравии оружия на €44,2 млн в 2022 году

Правительство Германии одобрило поставки оружия в Саудовскую Аравию на €44,2 млн, несмотря на серьезные экспортные ограничения. Об этом говорится в ответе министерства экономики ФРГ на запрос депутата бундестага от Левой партии Севим Дагделен, пишет Die Zeit со ссылкой на DPA.

Как говорится в ответе Минэкономики, в сумму вошло экспортированное оружие для совместных проектов с союзниками по НАТО и другими странами Евросоюза. На военное оружие приходится €7,1 млн в объеме экспорта, на другое вооружение — €37,1 млн. В эту сумму вошли истребители Tornado и Eurofighter, которые производятся в Великобритании. Также правительство Германии разрешило США экспортировать Эр-Рияду компоненты боевых кораблей на сумму €40,8 млн, которые изначально поступали из ФРГ.

До смены правительства в Германии в 2021 году, несмотря на масштабный запрет на экспорт оружия, для Саудовской Аравии было выделено 30 специальных экспортных лицензий, предназначенных для совместных проектов с партнерами по альянсу, на сумму €2,52 млн. В 2020 году было дано 51 разрешение на сумму €30,75 млн, в 2019-ом — только на €800 тыс. Как отметили в Минэкономики, сумма, на которую Германия выдала Эр-Рияду разрешений в 2022 году, самая большая за четыре года.

19 ноября 2018 году правительство ФРГ приняло решение полностью прекратить поставку вооружения в Саудовскую Аравию из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. 4 декабря журнал Stern сообщил, что один из крупнейших в Европе производителей военной техники и вооружения, немецкий концерн Rheinmetall поставляет Эр-Рияду боеприпасы.

Как отмечает Die Zeit, Социал-демократическая партия Германии допускала исключения для совместных проектов с партнерами по альянсу, которые многократно использовала — но не так сильно, как нынешняя правящая коалиция «Светофор», состоящая из СДПГ, партии «зеленых» и Свободной демократической партии.

Теги
Саудовская Аравия Германия поставки оружия
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