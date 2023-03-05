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Военная операция на Украине ,  
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Саудовская Аравия направила Украине гуманитарную помощь на $100 млн

Ермак: Саудовская Аравия направила Украине гуманитарную помощь на $100 млн

Саудовская Аравия направила Украине гуманитарную помощь на $100 млн, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

Помощь, которую Саудовская Аравия отправила тремя самолетами, включает в себя теплые одеяла, средства гигиены и 135 генераторов мощностью от 20 до 400 кВт. Вещи распределят в шести регионах для реагирования на неотложные нужды жителей.

Соглашение о выделении гуманитарной помощи было подписано во время визита в Киев министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бин Фархана Аль Сауда 26 февраля. Он посетил Украину впервые с момента установления дипломатических отношений между странами в 1993 году.

Во время визита Аль Сауд встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. В итоге было подписано два документа о выделении помощи общей суммой в $400 млн: $100 млн в виде гуманитарной помощи и $300 млн в виде нефтепродуктов.

Саудовская Аравия не первый раз оказывает помощь Украине. В октябре страна уже выделяла Киеву $400 млн.

Наследный принц королевства Мухаммед бин Сальман Аль Сауд заявлял о своей готовности стать посредником в переговорах для урегулирования конфликта на Украине. Саудовская Аравия также участвовала в обмене пленными между Москвой и Киевом в сентябре прошлого года. Тогда в Эр-Рияд были доставлены несколько иностранцев, воевавших на стороне Украины.

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Теги
Саудовская Аравия гуманитарная помощь Андрей Ермак
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