Германия прекратила поставки оружия Эр-Рияду из-за убийства Хашкаджи

Правительство ФРГ приняло решение полностью прекратить поставку вооружения в Саудовскую Аравию, сообщает издание RP Online со ссылкой на Министерство экономики. Такая мера стала следствием убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Экспорт будет остановлен «разными способами», не уточняется, о чем именно идет речь. Также не указывается, как долго будет длиться запрет на продажу оружия Эр-Рияду.

Прежде всего запрет коснется верфей Wolgaster Lürssen, которые должны были поставить саудовцам 20 патрульных катеров, в настоящий момент уже построены два корабля, еще восемь уже начали строить. Газета Frankfurter Rundschau отмечает, что Германия также поставляла Саудовской Аравии ракеты «воздух — земля» для истребителей Eurofighter и радарную систему Cobra.

По данным Spiegel, в 2016 году Берлин поставил вооружения для Эр-Рияда на сумму €529,7 млн, в 2017 году — на €254 млн. В октябре канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что Германия считает невозможной поставку оружия Саудовской Аравии из-за убийства журналиста.

Колумнист газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи, критиковавший действия Эр-Рияда, пропал без вести 2 октября, после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее в Эр-Рияде признали смерть журналиста, его тело до сих пор не обнаружено.

По информации WP, ЦРУ установило, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд приказал убить Хашкаджи. В Госдепартаменте США подчеркивали, что американское разведывательное ведомство пока не сделало окончательных выводов об убийстве журналиста.