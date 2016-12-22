СМИ узнали о поставках немецкого оружия саудитам в обход запрета

Согласно данным журнала Stern и телеканала ARD, концерн Rheinmetall поставляет боеприпасы Эр-Рияду через свои дочерние компании в Италии и Южной Африке

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Один из крупнейших в Европе производителей военной техники и вооружения немецкий концерн Rheinmetall, несмотря на введенный Германией запрет на фоне расследования обстоятельств гибели саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, занимается поставками боеприпасов в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает журнал Stern, который провел совместное расследование с телеканалом ARD.

Издание отмечает, что поток немецкого оружия для Эр-Рияда идет через ее дочерние компании, расположенные на итальянской Сардинии и в Южной Африке, они продвигают летальную продукцию.

Согласно протоколу, с которым ознакомились журналисты, исполнительный директор Rheinmetall Хельмут Мерч в ходе телефонной конференции с банковскими аналитиками в середине ноября заверил, что запрет на экспорт оружия в Саудовскую Аравию не затронул поставки компании. По словам Мерча, стоимость поставок боеприпасов в годовом выражении составляет более €100 млн.

Данные о продолжающемся сотрудничестве концерна с Эр-Риядом подтверждаются и в других сообщениях СМИ. В начале ноября издание Channel News Asia со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что саудовский государственный оборонный холдинг SAMI пытается приобрести долю в южноамериканском подразделении Rheinmetall и стать ее миноритарием.

Stern пишет, что SAMI возглавляет бывший директор одного из подразделений Rheinmetall Андреас Швер. Также, по данным немецкого журнала, в саудовском холдинге работают еще три бывших управленца Rheinmetall.

В конце октября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что поставка Саудовской Аравии вооружений невозможна на фоне неопределенности с делом Хашкаджи. Она подчеркнула, что Германия отказывается от военных поставок этой стране до тех пор, пока не станут ясны детали произошедшего.

Джамаль Хашкаджи работал обозревателем в американской газете Washington Post. В начале октября он пропал после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти Турции утверждают, что журналиста убили в здании дипмиссии. Саудовская Аравия все обвинения отрицает.

​Обстоятельства смерти Хашкаджи привели к разногласиям между Эр-Риядом и странами Запада. Некоторые американские конгрессмены потребовали от Белого дома жесткой реакции, однако президент Дональд Трамп сообщил, что разрывать сделки с Эр-Риядом не считает нужным. По словам Трампа, если Америка уйдет из региона, то ее место займет Россия или Китай.