Путин упростил онлайн-покупки за рубежом на сумму до 15 тыс. руб.

Путин подписал закон об упрощенных онлайн-покупках за рубежом на сумму до 15 тыс. руб.

Теперь россиянам, которые покупают в зарубежных интернет-магазинах товары стоимостью до 15 тыс. руб., не нужно проходить идентификацию за рядом исключений

Фото: Sascha Steinach / dpa / Zentralbild / Global Look Press

Президент Владимир Путин утвердил поправки в закон о противодействии отмыванию доходов, которые позволяют в упрощенном порядке делать покупки в зарубежных интернет-магазинах на сумму до 15 тыс. руб.

По действующему ранее законодательству, если человек покупает товар стоимостью в пределах 15 тыс. руб. в онлайн-магазине, зарегистрированном в России, ему не нужно проходить дополнительных процедур. При аналогичных покупках в зарубежных магазинах необходимо было пройти упрощенную идентификацию, либо идентификацию с личной явкой в отделении банка.

Теперь эту норму для онлайн-покупок за границей убрали за рядом исключений, например, если у сотрудников банка возникли подозрения в отмывании денег, и, если деньги переводят физическому лицу или некоммерческой организации (кроме религиозных и благотворительных организаций, товариществ собственников недвижимости и других).

Законопроект внес в Госдуму депутат от ЛДПР Андрей Луговой. В пояснительной записке говорилось, что «в виду сложившейся геополитической ситуации и включения крупнейших российских банков в санкционные списки недружественных стран, все чаще возникает проблема с оплатой покупок гражданами в привычных иностранных интернет-магазинах». Автор заявил, что инициатива предоставит физлицам альтернативные способы оплаты и оптимизирует административную нагрузку на банки. Нижняя палата парламента одобрила закон в третьем чтении в конце февраля, а Совфед — 15 марта.

Сложности с онлайн-покупками за границей связаны не только с процедурой идентификации, но и с санкциями, введенными в ответ на начало военных действий на Украине. После 24 февраля 2022 года зарубежные интернет-магазины, в том числе iHerb и Amazon, перестали обрабатывать заказы из России. В марте 2022 года платежные системы Visa и Mastercard остановили работу в стране, в результате чего у россиян осталась возможность расплачиваться ими лишь на территории России.

Из-за этого и проблем с логистикой объем покупок в зарубежных интернет-магазинах резко упал, но россияне стали обращаться за помощью к сервисам-посредникам, также вырос спрос на банковские карты соседних с Россией стран. В ноябре 2022 года доставку из зарубежных интернет-магазинов запустила «Почта России».