Путин упростил онлайн-покупки за рубежом на сумму до 15 тыс. руб.

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 81,46 (+0,32) Инвестиции, 17 мар, 17:08 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 76,6 (+0,19) Инвестиции, 17 мар, 17:08
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 14:51
МИД назвал «неотъемлемую часть» урегулирования на Украине Политика, 14:43
Захарова заявила, что Дания не заметет «под ковер» вопросы о Nord Stream Политика, 14:37
РФС сообщил о пропуске Миранчуком матчей сборной из-за травмы Спорт, 14:30
Развитые страны задумались о налоговых нормах из-за «цифровых кочевников» Экономика, 14:17
Путин снизил срок давности по экономическим статьям Политика, 14:06
Почему маньяка Фишера поймали бы быстрее с помощью нейросетей РБК и more.tv, 14:04
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
«Спартак» пропустил гол пяткой и впервые с сентября проиграл в РПЛ Спорт, 14:02
Миранчук пропустит ближайший матч в чемпионате Италии из-за травмы Спорт, 13:59
В ФРГ призывали не быть наивными после надписей «на Берлин» на танках Политика, 13:54
Как аукционная борьба увеличивает интерес к объекту РБК +, 13:45
Путин подписал закон о штрафах за инструкции по изготовлению боеприпасов Политика, 13:38
Путин упростил онлайн-покупки за рубежом на сумму до 15 тыс. руб. Бизнес, 13:31
Как электронные торговые площадки конкурируют с маркетплейсами РБК +, 13:30
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Бизнес ,  

Путин упростил онлайн-покупки за рубежом на сумму до 15 тыс. руб.

Путин подписал закон об упрощенных онлайн-покупках за рубежом на сумму до 15 тыс. руб.
Теперь россиянам, которые покупают в зарубежных интернет-магазинах товары стоимостью до 15 тыс. руб., не нужно проходить идентификацию за рядом исключений
Фото: Sascha Steinach / dpa / Zentralbild / Global Look Press
Фото: Sascha Steinach / dpa / Zentralbild / Global Look Press

Президент Владимир Путин утвердил поправки в закон о противодействии отмыванию доходов, которые позволяют в упрощенном порядке делать покупки в зарубежных интернет-магазинах на сумму до 15 тыс. руб.

По действующему ранее законодательству, если человек покупает товар стоимостью в пределах 15 тыс. руб. в онлайн-магазине, зарегистрированном в России, ему не нужно проходить дополнительных процедур. При аналогичных покупках в зарубежных магазинах необходимо было пройти упрощенную идентификацию, либо идентификацию с личной явкой в отделении банка.

Теперь эту норму для онлайн-покупок за границей убрали за рядом исключений, например, если у сотрудников банка возникли подозрения в отмывании денег, и, если деньги переводят физическому лицу или некоммерческой организации (кроме религиозных и благотворительных организаций, товариществ собственников недвижимости и других).

Законопроект внес в Госдуму депутат от ЛДПР Андрей Луговой. В пояснительной записке говорилось, что «в виду сложившейся геополитической ситуации и включения крупнейших российских банков в санкционные списки недружественных стран, все чаще возникает проблема с оплатой покупок гражданами в привычных иностранных интернет-магазинах». Автор заявил, что инициатива предоставит физлицам альтернативные способы оплаты и оптимизирует административную нагрузку на банки. Нижняя палата парламента одобрила закон в третьем чтении в конце февраля, а Совфед — 15 марта.

Сложности с онлайн-покупками за границей связаны не только с процедурой идентификации, но и с санкциями, введенными в ответ на начало военных действий на Украине. После 24 февраля 2022 года зарубежные интернет-магазины, в том числе iHerb и Amazon, перестали обрабатывать заказы из России. В марте 2022 года платежные системы Visa и Mastercard остановили работу в стране, в результате чего у россиян осталась возможность расплачиваться ими лишь на территории России.

Из-за этого и проблем с логистикой объем покупок в зарубежных интернет-магазинах резко упал, но россияне стали обращаться за помощью к сервисам-посредникам, также вырос спрос на банковские карты соседних с Россией стран. В ноябре 2022 года доставку из зарубежных интернет-магазинов запустила «Почта России».

Читайте на РБК Pro
Как россиянам получить юридическую помощь в ЕС в условиях санкций
Миротворцы, перфекционисты и добряки — кто выгорает чаще других
Не стоило бежать: как «великое увольнение» обернулось великим сожалением
Дефицита в России пока не ждут: как пришлось измениться логистике
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Путин Закон онлайн-покупки интернет-магазины
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Онлайн-магазин по продаже витаминов iHerb приостановил доставку в Россию
Бизнес
Объем покупок россиян в зарубежных магазинах снизился, но не исчез
Технологии и медиа
Mastercard оценила убытки от приостановки работы в России
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter