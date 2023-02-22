Правительство предложило смягчить наказания за ряд налоговых преступлений

Правительство внесло в Думу проект о смягчении наказания за ряд налоговых преступлений

Вид на Дом правительства РФ (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Правительство внесло в Госдуму законопроект о смягчении наказания за налоговые преступления. Документ опубликован в законодательной базе нижней палаты парламента.

Проект вносит изменения в статью 199 Уголовного кодекса — уклонение от уплаты налогов и сборов. Он предусматривает снижение максимального срока лишения свободы с шести до пяти лет в случаях, если неуплата налогов произошла по предварительному сговору группы лиц или в особо крупном размере.

Также предлагается внести изменения в статью 199.2 УК и снизить с семи до пяти лет максимальное наказание за сокрытие в особо крупном размере денег и имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, пеней, штрафов.

Если закон будет принят, что перечисленные действия станут преступлениями средней тяжести, а не тяжкими как сейчас.

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