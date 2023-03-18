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Индонезия начала работу над гарантиями для прямых авиарейсов из России

Посол Таварес: Индонезия приступила к работе над гарантиями для российских авиакомпаний

Индонезия начала работу над возможностью предоставить гарантии авиалиниям из России об отсутствии риска ареста самолетов при запуске прямых рейсов. Об этом сообщил «РИА Новости» посол страны в России Хосе Антонио Морато Таварес.

«Компаниям нужна гарантия, что, когда самолет прилетит в Индонезию, он не будет конфискован. Теперь власти решают, есть ли у них возможность предоставить такую гарантию», — заявил Таварес.

По словам посла, Индонезия заинтересована в полетах российских авиакомпаний в страну, поэтому Джакарта поддерживает контакты с несколькими авиалиниями России. «Мы уже видим желание выполнять рейсы в Индонезию от «Аэрофлота» и Nordwind, в основном на Бали», — уточнил дипломат.

После начала военной операции России на Украине западные страны закрыли небо для российских самолетов и ввели ограничение на экспорт в Россию товаров авиационной отрасли. При этом все сданные в лизинг самолеты потребовали вернуть лизингодателям. В ответ Росавиация рекомендовала российским авиалиниям не летать за рубеж бортами в иностранном лизинге.

В парке ТОП-20 авиакомпаний России (в 2021 году перевезли 97% пассажиров воздушного транспорта страны) 700 импортных самолетов, по данным Росавиации на середину февраля 2022 года.

В марте губернатор провинции Бали Ваян Костер обратился к центральному иммиграционному агентству с просьбой отменить политику выдачи виз по прибытии гражданам России после того, как россияне были обнаружены с туристическими визами, нелегально устроившиеся на работу. Согласно официальным данным властей Боли, граждане России — одна из самых больших групп иностранцев, прибывающих в Индонезию. В период с сентябре 2022 года по январь 2023-го в страну приехали более 77,5 тыс. россиян.

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Как отмечали в посольстве России в Индонезии, правительство не предпринимает шагов по ужесточению визовых требований к россиянам и не отменяет им выдачу виз по прибытии.

Теги
Индонезия Бали Россия самолет авиасообщение
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