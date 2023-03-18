В Лондоне заявили об усилиях по снижению влияния конфликта на Казахстан

Великобритания стремится как можно больше снизить негативное экономическое влияние конфликта на Украине на Казахстан, заявил глава британского МИДа Джеймс Клеверли в интервью казахстанскому изданию «Власть».

«Мы знаем, какую экономическую цену из-за этой войны платят страны по всему миру, в том числе Казахстан, в связи с резким скачком цен и нарушениями цепочек поставок. <...> Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы свести к минимуму экономическое воздействие», — сказал Клеверли.

Глава МИД добавил, что главная цель Великобритании — предоставить Украине «необходимую поддержку для защиты своего суверенитета и территориальной целостности» в конфликте с Россией. Он отметил, что Казахстан не пытается обойти введенные против Москвы санкции и поддерживает суверенитет Украины.

Клеверли впервые посетит Казахстан 18 марта, в преддверии выборов в нижнюю палату парламента страны. Он должен встретиться с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Алиханом Смаиловым, а также с руководством МИД Казахстана. В рамках визита планируется открытие сквера имени Елизаветы II в одном из парков Астаны.

В начале марта Bloomberg сообщал, что Казахстан «изо всех сил» ищет нефть для экспорта в Евросоюз в обход России. Ранее экспорт шел через российскую территорию, поскольку республика не имеет прямого выхода к мировому океану. Поставки осуществлялись через трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума до Новороссийска, когда как поставки через Россию и Польшу в Германию по трубопроводу «Дружба» начались в конце февраля этого года.

Европейским покупателям казахской нефти трубопровод «Дружба» удобен потому, что получаемые по нему объемы химически аналогичны российской марке топлива Urals.

15 июня 2022 года Токаев заявил, что Казахстан будет соблюдать все ограничения, которые мировое сообщество наложит на Россию, несмотря на союзнические обязательства с Москвой, от которых республика не отказывается.