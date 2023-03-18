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В Лондоне заявили об усилиях по снижению влияния конфликта на Казахстан

Глава МИД Британии Клеверли: мы стремимся снизить влияние украинского конфликта на Астану

Великобритания стремится как можно больше снизить негативное экономическое влияние конфликта на Украине на Казахстан, заявил глава британского МИДа Джеймс Клеверли в интервью казахстанскому изданию «Власть».

«Мы знаем, какую экономическую цену из-за этой войны платят страны по всему миру, в том числе Казахстан, в связи с резким скачком цен и нарушениями цепочек поставок. <...> Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы свести к минимуму экономическое воздействие», — сказал Клеверли.

Глава МИД добавил, что главная цель Великобритании — предоставить Украине «необходимую поддержку для защиты своего суверенитета и территориальной целостности» в конфликте с Россией. Он отметил, что Казахстан не пытается обойти введенные против Москвы санкции и поддерживает суверенитет Украины.

Клеверли впервые посетит Казахстан 18 марта, в преддверии выборов в нижнюю палату парламента страны. Он должен встретиться с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Алиханом Смаиловым, а также с руководством МИД Казахстана. В рамках визита планируется открытие сквера имени Елизаветы II в одном из парков Астаны.

В начале марта Bloomberg сообщал, что Казахстан «изо всех сил» ищет нефть для экспорта в Евросоюз в обход России. Ранее экспорт шел через российскую территорию, поскольку республика не имеет прямого выхода к мировому океану. Поставки осуществлялись через трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума до Новороссийска, когда как поставки через Россию и Польшу в Германию по трубопроводу «Дружба» начались в конце февраля этого года.

Европейским покупателям казахской нефти трубопровод «Дружба» удобен потому, что получаемые по нему объемы химически аналогичны российской марке топлива Urals.

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15 июня 2022 года Токаев заявил, что Казахстан будет соблюдать все ограничения, которые мировое сообщество наложит на Россию, несмотря на союзнические обязательства с Москвой, от которых республика не отказывается.

Теги
Великобритания Казахстан Военная операция на Украине санкции
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