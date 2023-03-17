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Путин обсудил в Совбезе взаимодействие в Каспийском регионе

Лавров выступил с докладом на заседании Совбеза по взаимодействию в Каспийском регионе
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности взаимодействие в Каспийском регионе, глава МИДа Сергей Лавров выступил с докладом, сообщает сайте Кремля.

«Мы договорились, что Сергей Викторович Лавров сегодня доложит о ходе нашего взаимодействия в Каспийском регионе, поговорим по отдельным вопросам, а их там много. Это все наши соседи и большой комплекс вопросов у нас там постоянно в повестке дня находится экономического, политического характера и в сфере безопасности», — сказал Путин.

После этого Лавров приступил к докладу. Эта часть заседания прошла за закрытыми дверями, передает ТАСС.

В августе 2018 года лидеры России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении спустя 22 года обсуждения подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Конвенция устанавливает основу для создания линий разграничения дна и недр в Каспийском бассейне, определяет правила судоходства, рыболовства и прокладки магистральных трубопроводов. Документ утверждает запрет на создание на берегах Каспия иностранных военных баз и монополию на мореплавание только под флагами подписавших конвенцию стран.

Разработка конвенции началась в 1996 году, после распада СССР. В советское время статус Каспия регулировался договором между Советским Союзом и Ираном, тогда это были единственные страны с выходом к Каспийскому морю.  

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Владимир Путин Сергей Лавров Каспийское море Совбез

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