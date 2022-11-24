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Власти оценили в ₽100 млрд водный маршрут от Азовского моря до Каспия

Власти решили организовать круглогодичный водный маршрут из Азовского моря в Каспий
Для запуска круглогодичного сообщения между Азовом и Каспием потребуется ₽100 млрд, рассказал глава Росморречфлота Захарий Джиоев. По его мнению, проект окупится в приемлемые сроки, но может быть реализован лишь после 2025 года
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Фото: Сергей Фомин / Global Look Press
Фото: Сергей Фомин / Global Look Press

Круглогодичное водное сообщение между Азовом и Каспием по так называемой «южной подкове» (похожий на подкову маршрут Астрахань — Ростов через Волго-Донской судоходный канал) будет стоить приблизительно 100 млрд руб., рассказал в интервью РБК руководитель Росморречфлота Захарий Джиоев. «Даже чуть меньше. Для такого масштабного проекта это не сильно много», — заметил он. Если инженерами будет отработано типовое решение, позволяющее гидроузлам работать в зимних условиях, можно будет еще удешевить весь проект, добавил чиновник.

По его словам, реализация проекта позволит перевозить зимой те грузы, которые сейчас нельзя доставить через каскад гидроузлов, находящихся на отрезке между Волгоградом, Азовским и Черным морями. «Мы проделали достаточно большую работу с грузовладельцами, у кого грузы тяготеют к «южной подкове», и видим, что он окупается в достаточно приемлемые сроки даже для такого масштабного инфраструктурного проекта. Эффективность есть даже при самой пессимистичной оценке грузовой базы», — говорит Джиоев.

В 2021 году при навигации 251 сутки через Волго-Донской канал прошли 9 тыс. судов, которые перевезли 12,6 млн т. По оценке руководителя отдела аналитики отраслевого агентства PortNews Виталия Чернова, реализация проекта Росморречфлота может добавить водному транспорту дополнительно до 4 млн т грузопотока в год. С учетом ставки России на развитие международного транспортного коридора «Север-Юг», в который включены Волга и Каспий, расширение навигации на Волго-Доне необходимо, добавляет эксперт. «Это было бы полезным и для государств, которые находятся на Каспии, и для наших отправителей из центральной части России, чтобы они могли, например, по железной дороге довезти свои грузы до какого-то южного терминала и дальше уже вывозить водным путем», — объясняет Джиоев.

Но прежде чем приступить к реализации этого проекта, надо завершить строительство Багаевского гидроузла на Дону (местные власти рассчитывают на начало судоходства через него в 2025 году) и Городецкого узла на Волге (к 2025 году). Когда оба этих проекта завершатся, власти смогут заняться и круглогодичным сообщения между Каспием и Азовским морем, сказал Джиоев. Реконструкция 19 гидроузлов на Волго-Донском канале и на реке Дон, строительство четырех речных ледоколов для увеличения срока навигации с 8 до 11 месяцев в направлении «Каспий — Азов» предусматриваются с 2025 года, говорил в январе 2022 года замминистра транспорта Александр Пошивай (курирует Росморречфлот).

Прямо сейчас есть более приоритетные задачи: строительство собственного транспортного флота, решение проблем с его страхованием, расширение провозной способности железных дорог и пропускной способности портовой инфраструктуры, замечает Чернов. Для успешной реализации потенциала коридора «Север-Юг» Каспий требует особого внимания, но пока кажется сомнительным реализация проекта по созданию круглогодичного водного пути между Астраханью и Ростовом, отмечает управляющий партнер компании «Инфра Проекты» Алексей Безбородов. К тому же, ученым еще предстоит проанализировать как это скажется на зимовке рыбы, добавляет он.

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Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко
Волго-Дон Азовское море Азов Каспийское море Каспий Росморречфлот проекты
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