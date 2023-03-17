NYT узнала о возможной передаче COVID от енотовидной собаки человеку

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Возбудитель COVID-19 мог передаться человеку от зараженной енотовидной собаки. К такому выводу пришла группа вирусологов, специалистов по генам и изучающих эволюцию биологов из Европы, Северной Америки и Австралии, пишет газета The New York Times со ссылкой на еще не опубликованный доклад.

Эксперты проанализировали мазки, взятые на рынке морепродуктов и живности в китайском городе Ухань, откуда в конце 2019 года началось распространение пандемии. Образцы брали со стен, полов, тележек и металлических клеток после закрытия рынка руководством страны в январе 2020 года. К тому времени животных, которых там продавали, уже убрали с прилавков.

Енотовидных собак на рынке продавали нелегально, полагают ученые. По их версии, распространение вируса началось после продажи одной из них, которая была заражена.

В изученных образцах ученые обнаружили генетический материал разных животных, в том числе енотовидных собак, а также коронавируса, сообщили трое участвовавших в исследовании специалистов. Однако достоверно установить, были ли заражены собаки, они не смогли. Даже если бы енотовидная собака была заражена, неясно, передало ли животное вирус людям. Инфекция могла перейти к человеку от другого животного или от него к енотовидной собаке, говорится в докладе.

Первых заболевших коронавирусом обнаружили в Ухане в декабре 2019 года. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не пришли к однозначному выводу, что источником вируса был городской рынок, но допустили, что он стал центром распространения.

Организация расследовала происхождение инфекции совместно с властями Китая, но в феврале 2023 года работу в этом направлении приостановили. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал не исключать версию искусственного происхождения вируса и допустил, что он мог распространиться из-за утечки в местной лаборатории. В Пекине такую версию отвергали.

Происхождение возбудителя COVID-19 также расследовали в США, Великобритании и других странах.