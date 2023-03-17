Посол Китая пообещал сотрудничество с Россией «спиной к спине»

Чжан Ханьхуэй (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Китай с Россией будет выстраивать стратегическое взаимодействие «спиной к спине» и упрочивать связи в области энергетики, заявил «РИА Новости» посол в Москве Чжан Ханьхуэй.

Пекин намерен совместно с Москвой «продвигать принципы многополярности мира и демократизации международных отношений, обеспечивать надежные гарантии для глобального стратегического равновесия и стабильности», добавил он. Чем нестабильнее ситуация в мире, тем активнее развиваются отношения между странами, полагает дипломат. Эти отношения, по его словам, основаны на принципах неприсоединения к блокам и непротивостояния, а сотрудничество двух государств не направлено против третьих сторон, поэтому не опасно для других стран.

Посол также отметил, что КНР намерена строить с Россией «более тесные партнерские отношения в сфере энергетики, вместе укреплять международную энергетическую безопасность и стабильность производственных цепочек и цепочек поставок, вносить позитивный вклад в поддержание глобальной энергетической безопасности».

Сотрудничество Москвы и Пекина на мировой арене способствует формированию справедливого миропорядка, говорил в декабре президент России Владимир Путин. Китай и Россия «в условиях беспрецедентного давления и провокаций со стороны Запада» отстаивают не только свои интересы, но и «всех тех, кто выступает за подлинно демократическое мироустройство и право стран свободно определять свою судьбу», сказал он председателю КНР Си Цзиньпину во время разговора по видеосвязи и назвал военное и военно-техническое сотрудничество ключевым для обеих стран.

В марте пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал отношения Москвы и Пекина как дружественные, партнерские и стратегические. В свою очередь, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК компартии Китая Ван И назвал их крепкими как скала и подчеркнул, что на эти связи не повлияют чужое вмешательство и провокации.