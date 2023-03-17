Конгрессвуман заявила о «единственной войне», которую США следует вести

Война с наркокартелями — единственная, которую США следовало бы вести. Об этом заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в своем Twitter.

«Все, что мы слышим в Вашингтоне, это «война на Украине, война на Украине!» <...> Единственная война, которую мы должны вести, — это против мексиканских картелей, потому что они уже воюют с нами, убивая американцев каждый божий день», — сказала Грин.

Она отметила, что США не справляются с контролем южных границ, где находится Мексика. 15 марта она заявила, что южная граница США — одно из самых опасных мест в мире, поскольку страна находится в состоянии войны с мексиканскими картелями. Она предложила законопроект, который позволяет использовать «всю силу армии против этих головорезов и убийц» — членов мексиканских наркокартелей.

Марджори Тейлор Грин неоднократно выступала за прекращение военной поддержки Киеву. В ноябре 2022 года она назвала Украину «51-м штатом США» и спросила, «какую должность занимает [президент Украины Владимир] Зеленский в нашем правительстве». В конце января она заявила, что Украина — одна из самых коррумпированных стран в мире.

Марджори Тейлор Грин — одна из инициаторов аудита денежных средств, направленных на помощь Украине. Она активно поддерживает экс-президента США Дональда Трампа и опровергнутые теории заговора. В частности, она распространяла утверждения о том, что убийства в школах были операциями под ложным флагом — действиями, осуществляемыми с целью убедить общественность, что операции проводятся другими организациями или государствами. Также она поддержала «Пиццагейт» — теорию заговора, согласно которой влиятельные сторонники экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон связаны с группировкой педофилов.