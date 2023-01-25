Конгрессмен США назвала Украину одной из самых коррумпированных стран

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин вновь призвала провести аудит денежных средств для помощи Украины. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Украина — одна из самых коррумпированных стран в мире, и война с Россией этого не меняет. Сколько долларов из американских налогов тратятся на вещи, на которые они не должны были тратиться? Мы проведем аудит Украины», — написала член Республиканской партии.

Другая конгрессвумен из Республиканской партии Лорен Боберт также написала в своем Twitter о необходимости аудита денежных средств для Украины. «Нам нужен полный аудит каждого доллара, отправленного Джо Байденом на Украину, срочно!» — заявила Боберт.

Марджори Тейлор Грин — одна из инициаторов аудита денежных средств, направленных на помощь Украине. Она не присутствовала на выступлении Владимира Зеленского в Конгрессе и критиковала политику выделения помощи Киеву, сравнив Украину с «51-м штатом США» из-за объема выделенных средств.

В целом, против выделения денежных средств Украине в целом выступают представители Республиканской партии. Часть республиканцев обеспокоены из-за «чрезмерных расходов». Другие настаивают на продолжении помощи, но при условии, что контроль за тем, куда идут средства, будет усилен. Республиканцы еще в ноябре призвали провести аудит выделяемых средств для Киева. В администрации президента Джо Байдена подчеркивают, что каждый пакет помощи был разработан в консультации с законодателями от обеих партий. Это касается и законопроекта о бюджете на 2023 финансовый год, который включает $45 млрд для Украины.