Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 81,14 (+0,27) Инвестиции, 16 мар, 17:54 Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 76,41 (+0,66) Инвестиции, 16 мар, 17:54
Нетаньяху объяснил отказ поставлять оружие Киеву соглашением с Россией Политика, 03:52
Глава «Калашникова» рассказал о доработке «Хаски-10» после испытаний Политика, 03:47
КНДР испытала ракету «Хвасон-17» в ответ на учения США и Южной Кореи Политика, 03:26
В Молдавии переименовали государственный язык в румынский Политика, 03:20
Ракета Electron вывела на орбиту спутники для съемки Земли Технологии и медиа, 02:46
Владельца Pornhub купила канадская инвестиционная фирма Бизнес, 02:28
В Гонконге 140 человек одновременно застряли в лифтах Общество, 02:20
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Подмосковье открыли стрельбу из окна жилого дома Общество, 01:51
В Ливии обнаружили пропавшие 2,3 тонны урана на границе с Чадом Политика, 01:49
Пентагон ознакомился с сообщениями о попытках России достать части дрона Политика, 01:27
В Париже на протестах против пенсионной реформы задержали десятки человек Политика, 01:21
Германия передала Украине новый пакет военной помощи Политика, 01:00
Суд впервые подтвердил право мобилизованного на гражданскую службу Политика, 00:39
Росфинмониторинг описал среднестатистический портрет дроппера Финансы, 00:32
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Глава «Калашникова» рассказал о доработке «Хаски-10» после испытаний

Глава «Калашникова» Лушников: судно на воздушной подушке «Хаска-10» дорабатывают

Специалисты предприятия «Рыбинская верфь» дорабатывают судно на воздушной подушке «Хаска-10» по итогам первого этапа динамический испытаний. Об этом ТАСС рассказал глава концерна «Калашников» Алан Лушников в ходе выставки «Экспотехностраж-2023».

«В процессе выхода была выявлена необходимость доработки некоторых подсистем и устройств. В настоящее время специалистами ООО «Рыбинская верфь» ведется их доводка», — сказал Лушников, уточнив, что следующие испытания должны пройти в конце марта-начале апреля этого года.

По словам Лушникова, «Хаска-10» впервые вышла для проведения пуско-наладочных работ системы управления движением.

«Калашников» впервые показал грузопассажирский паром на воздушной подушке «Хаска-10» в 2020 году. Длина судна составила 22,3 м, ширина — 12,96 м. Полезная нагрузка — 10 т. Водоизмещение полного парома составило 45 т, пустого — 20 т. Паром способен развивать скорость до 40 узлов и работать на мелководных участках. Судно может передвигаться при температуре до минус 50 градусов.

«Рыбинская верфь» находится в составе «Калашникова» с 2015 года и занимается проектированием и строительством судов различного назначения, в том числе специального.

Выставка технологий в сфере безопасности «Экспотехностраж-2023» проходит с 15 по 17 марта в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Перед началом выставки Лушников сообщал, что концерн начал поставки модульного пистолета Лебедева. Он отметил, что первая партия уже передана заказчику.

Читайте на РБК Pro
Почему замену Booking.com в России пока не нашли
«Дело Лерчек»: как блогеру не оказаться в суде из-за налоговых нарушений
Как разблокировка активов в Euroclear может повлиять на российский рынок
Как предприниматели из России подтверждают капитал для иностранных банков
Теги
«Калашников» судно техника испытания
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
«Калашников» допустил увеличение основного калибра армейских автоматов
Политика
В «Калашникове» назвали сроки отправки в войска «замены СВД» и ППК-20
Политика
Япония ввела санкции против главы концерна «Калашников» Лушникова
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter