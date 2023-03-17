Глава «Калашникова» рассказал о доработке «Хаски-10» после испытаний

Специалисты предприятия «Рыбинская верфь» дорабатывают судно на воздушной подушке «Хаска-10» по итогам первого этапа динамический испытаний. Об этом ТАСС рассказал глава концерна «Калашников» Алан Лушников в ходе выставки «Экспотехностраж-2023».

«В процессе выхода была выявлена необходимость доработки некоторых подсистем и устройств. В настоящее время специалистами ООО «Рыбинская верфь» ведется их доводка», — сказал Лушников, уточнив, что следующие испытания должны пройти в конце марта-начале апреля этого года.

По словам Лушникова, «Хаска-10» впервые вышла для проведения пуско-наладочных работ системы управления движением.

«Калашников» впервые показал грузопассажирский паром на воздушной подушке «Хаска-10» в 2020 году. Длина судна составила 22,3 м, ширина — 12,96 м. Полезная нагрузка — 10 т. Водоизмещение полного парома составило 45 т, пустого — 20 т. Паром способен развивать скорость до 40 узлов и работать на мелководных участках. Судно может передвигаться при температуре до минус 50 градусов.

«Рыбинская верфь» находится в составе «Калашникова» с 2015 года и занимается проектированием и строительством судов различного назначения, в том числе специального.

Выставка технологий в сфере безопасности «Экспотехностраж-2023» проходит с 15 по 17 марта в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Перед началом выставки Лушников сообщал, что концерн начал поставки модульного пистолета Лебедева. Он отметил, что первая партия уже передана заказчику.