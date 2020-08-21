«Калашников» впервые показал новое судно на воздушной подушке

Многофункциональное судно на воздушной подушке гражданского применения «Хаска 10» (Фото: Корреспондент РБК)

Концерн «Калашников» госкорпорации «Ростех» впервые показал в подмосковном парке «Патриот» грузопассажирский паром на воздушной подушке скегового типа с гибкими скегами «Хаска 10». Об этом сообщает корреспондент РБК.

Длина судна составляет 22,3 м, его ширина 12,96 м. Полезная нагрузка — 10 т. Водоизмещение полного парома составляет 45 т, пустого — 20 т. «Хаска 10» способен развивать скорость до 40 узлов.

Оно способно работать на мелководных участках и выходить на необорудованное побережье. Экипаж нового судна может составлять до трех человек.

Судно многофункционально и предназначено для гражданского применения.