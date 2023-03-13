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«Калашников» начал серийные поставки модульного пистолета Лебедева

Концерн «Калашников» начал первые серийные поставки модульного пистолета Лебедева
Модульный пистолет Лебедева
Модульный пистолет Лебедева (Фото: Группа компаний «Калашников»)

Концерн «Калашников» начал поставки модульного пистолета Лебедева (МПЛ). Об этом перед выставкой «Экспотехностраж», которая пройдет с 15 по 17 марта в Санкт-Петербурге, сообщил президент компании Алан Лушников.

«В нынешней экспозиции мы делаем акцент на модульном пистолете Лебедева. В этом году мы начали его производство и осуществляем первые контрактные поставки», — сказал Лушников (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что партия этих пистолетов уже передана заказчику.

РБК направил запрос в «Калашников».

Выставку «Экспотехностраж» проводит Росгвардия. Лушников назвал ее «надежным, проверенным и чрезвычайно важным партнером». Пистолет МПЛ разрабатывался по заданию именно этого ведомства, в феврале 2021 года он завершил государственные испытания.

МПЛ предназначен для патронов 9×19 мм. Он оснащен планками для крепления фонарей и лазерных целеуказателей, сменными накладками на рукоятку и магазином с индикацией количества патронов. Емкость его магазина — 16 патронов.

Помимо МПЛ, в экспозиции «Калашникова» на мероприятии будут представлены автоматы Калашникова «сотой» и «двухсотой» серий, 9-мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 и другие виды боевого и гражданского стрелкового оружия и морской техники. Всего на выставке концерн планирует представить более 30 наименований изделий.

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21 февраля Лушников сообщал, что в России началось серийное производство снайперской винтовки Чукавина (СВЧ). Для нее можно использовать любые прицельные комплексы как российского, так и зарубежного производства.

Теги
«Калашников» пистолет Лебедева выставка вооружений новости
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