Ракета Electron вывела на орбиту спутники для съемки Земли

Ракета легкого класса Electron стартовала с коммерческими спутниками радиолокационной съемки Земли Capella-9 и Capella-10, которые должны обеспечить изображения Земли с высоким разрешением. Она успешно вывела их на орбиту. Об этом сообщила американская компания-разработчик носителя Rocket Lab.

«Достигнута номинальная переходная орбита», — рассказали в компании. Двигатель второй ступени Electron отключился, после чего модуль со спутниками, предназначенный для их доставки на орбиту, отделился. В Rocket Lab уточнили, что развертывание спутников начнется в течение часа.

Калифорнийская компания Capella Space создает орбитальную группировку спутников для получения изображений Земли с высоким разрешением до 0,5 м в любое время суток и погодных условий. Устройства оснащены радаром с синтезированной апертурой (SAR). В компании стремятся к автоматизации SAR, чтобы ночные снимки получались такими же четкими, как дневные. Клиенты Capella Space могут самостоятельно выбирать орбитальную плоскость спутника, чтобы получить изображение в любой точке мира.

НАТО намерено создать виртуальную сеть национальных и коммерческих спутников для улучшения разведки и наблюдения. «Это позволит союзникам расширить обмен космическими данными с командной структурой НАТО. Будет содействовать лучшей навигации, связи и раннему предупреждению о пусках ракет», — сказал генсек альянса Йенс Столтенберг.