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Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала во Флориде

Грузовой корабль Dragon стартовал к МКС

Ракета Falcon 9 компании SpaceX с грузовым космическим кораблем Dragon стартовала из Космического центра имени Дж. Кеннеди NASA во Флориде в рамках 27 миссии по доставке грузов на Международную космическую станцию.

Беспилотный корабль уже отделился от второй ступени ракеты и вышел на орбиту. Стыковка с МКС ожидается в 14:52 мск 16 марта. На борту судна находятся припасы, свежие продукты питания, а также материалы для проведения экспериментов. 

Dragon проведет около месяца, прежде чем автономно отстыковаться от МКС и вернуться на Землю с исследованиями и обратным грузом, приводнившись у берегов Флориды.

Теги
Falcon 9 Dragon груз МКС NASA SpaceX
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