Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала во Флориде

Ракета Falcon 9 компании SpaceX с грузовым космическим кораблем Dragon стартовала из Космического центра имени Дж. Кеннеди NASA во Флориде в рамках 27 миссии по доставке грузов на Международную космическую станцию.

Беспилотный корабль уже отделился от второй ступени ракеты и вышел на орбиту. Стыковка с МКС ожидается в 14:52 мск 16 марта. На борту судна находятся припасы, свежие продукты питания, а также материалы для проведения экспериментов.

Dragon проведет около месяца, прежде чем автономно отстыковаться от МКС и вернуться на Землю с исследованиями и обратным грузом, приводнившись у берегов Флориды.