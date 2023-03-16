Спикер ВСУ заявил о невозможности сбивать баллистические ракеты

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Украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) не могут сбивать ряд российских ракет, в частности баллистические, такие как «Искандер-М», заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью украинскому «24 каналу».

Игнат пояснил, что сбить их невозможно, поскольку они летят «по баллистической траектории и фактически падают на цель с огромной скоростью».

Также, по его словам, нет возможности перехватывать ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч», ЗРК С-300 и сверхзвуковые крылатые ракеты «Оникс». «Также не сбиваются «узкопрофильные» авиационные противорадиолокационные ракеты Х-31П и подобные ракеты «воздух-земля» меньшей дальности», — заявил Игнат.

Украина обратилась к западным странам с просьбой предоставить современные зенитные ракетные комплексы и системы ПВО. В частности, США решили поставить комплексы ПВО NASAMS и ЗРК Patriot.

11 марта главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сообщил, что обсудил с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли необходимость усиления системы противовоздушной обороны.

Москва осуждает поставки Украине вооружений западными странами и считает, что это не изменит исхода боевых действий, а лишь затянет их.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что не наносит ударов по гражанской инфраструктуре Украины. Российские войска наносят на Украине удары по объектам, которые прямо или косвенно относятся к военной инфраструктуре, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

