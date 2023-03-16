Маск отреагировал на крушение американского дрона восклицательным знаком

Илон Маск (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

Американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на крушение американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море.

«!» — написал Маск в ответ на твит с новостью о случившемся.

14 марта Европейское командование Вооруженных сил США сообщило о столкновении самолета с беспилотником. По данным американских военных, дрон вел наблюдение в международном воздушном пространстве над Черным морем, когда два российских Су-27 отправились на перехват. Один из них задел винт беспилотника. Аппарат пришлось затопить в международных водах.

Российское Минобороны заявило, что полет американского беспилотника «осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства». В министерстве подчеркнули, что российские истребители Су-27, поднятые на перехват цели, «бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования».

Глава Минобороны Сергей Шойгу 15 марта в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что причиной инцидента стало несоблюдение США зоны ограничения полетов.

По словам официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, действия российских истребителей были «непреднамеренными». «Вероятно, это было результатом глубокой некомпетентности одного из этих российских пилотов», — предположил он.