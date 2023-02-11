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Дипломат заявил о давлении на страны Африки из-за отношения к России

Посол в Чаде Соколенко: Запад давит на страны Африки из-за хороших отношений с Россией

Страны Африки испытывают давление со стороны Запада из-за дружественного курса в отношениях с Россией, заявил в интервью агентству «РИА Новости» российский посол в республике Чад Владимир Соколенко.

По его словам, в современных реалиях «тотального противодействия России со стороны Запада там, где российская дипломатия достигает успехов, западная погружается в кризис, для выхода из которого применятся неизменный набор инструментов — запредельный цинизм, давление, спекуляции и провокации».

Соколенко отметил, что европейские дипломаты объявили Африку зоной особых интересов ЕС, и заявил, что Запад вмешивается во внутренние дела суверенных стран на официальном уровне.

Ранее о том, что «недруги» пытаются подорвать отношения России с дружественными странами. в том числе государствами СНГ, Африки, Азии и Латинской Америки, говорил российский посол в США Анатолий Антонов.

В середине сентября прошлого года президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе встречи с американским коллегой Джо Байденом призвал США «не наказывать» африканские страны за связи с Россией. Эти слова прозвучали в контексте одобрения палатой представителей США законопроекта, нацеленного на «противодействие злонамеренной деятельности России в Африке». Документ подразумевает контроль за российским политическим влиянием, кампаниями по дезинформации, деятельностью связанных с Россией частных военных компаний в Африке.

В начале декабря в Европарламенте заявили о планах ЕС перекрыть вещание российских СМИ в Африке и на Ближнем Востоке с помощью санкций в спутниковой области.

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Африка Чад посол России давление
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