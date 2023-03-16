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Немецкую компанию оштрафовали на €1,3 млн за поставку гидромолота в Крым

Немецкую компанию оштрафовали на €1,3 млн за поставку гидромолота в Крым

В Германии компанию из Шлезвиг-Гольштейна обязали выплатить штраф размером в €1,3 млн за поставку гидравлического молота, который впоследствии был использован при постройке Крымского моста. Об этом сообщает издание Stern со ссылкой на решение окружного суда города Киль.

Согласно данным издания, поставки был осуществлены в период между 2016 и 2017 годами. При этом название компании и имя ее владельца, который получил штраф в размере €18 тыс. не сообщается. 

В марте 2021 года суд Гамбурга вынес приговор двум гражданам Германии за нарушение эмбарго на поставки вооружений в Россию, введенного после присоединения Крыма в 2014 году. Одного человека приговорили к трем годам девяти месяцам тюрьмы, а также к выплате почти €8 млн. Второй получил два года условно по обвинению в пособничестве, он должен выплатить €184 тыс., а еще €150 тыс. — в качестве залога за условное освобождение.

Суд установил, что осужденные поставляли в Россию товары двойного назначения, запрещенных в ЕС для экспорта в Россию. ЕС запретил поставлять такие товары в Россию в 2014 году в качестве ответа на присоединение Крыма. 

Теги
Германия санкции Крымский мост штраф
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