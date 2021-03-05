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В Германии двух человек осудили за нарушение санкций против России

Предпринимателя, который поставлял в Россию металлообрабатывающие станки, признали виновным в нарушении оружейного эмбарго ЕС, он получил три года тюрьмы. Другого фигуранта обвинили в пособничестве, ему дали два года условно
Фото: Andreas Arnold / dpa / AP
Фото: Andreas Arnold / dpa / AP

Суд Гамбурга вынес приговор двум гражданам Германии за нарушение эмбарго на поставки вооружений в Россию, введенного после присоединения Крыма в 2014 году. Об этом сообщает агентство dpa.

Один из осужденных — 41-летний предприниматель из Аугсбурга на юго-западе Баварии. Его приговорили к 3 годам 9 месяцам тюрьмы, а также к выплате почти €8 млн. Еще один фигурант, 40-летний житель Мюнхена, получил два года условно по обвинению в пособничестве, он должен выплатить €184 тыс., а еще €150 тыс. — в качестве залога за условное освобождение.

Первый из обвиняемых по имени Александр С. был задержан в феврале прошлого года. По данным следствия, мужчина с января 2016 по январь 2018 года Александр С. продавал «конечным потребителям в России, действующим в военной сфере», металлообрабатывающие станки, которые, в том числе могут использоваться в программах военного ракетостроения. Проверяющим органам он предоставлял неверные сведения о предполагаемом использовании предметов.

Гражданина Германии арестовали за нарушение эмбарго в отношении России
Общество
Фото:Fabrizio Bensch / Reuters

Согласно закону, они подпадают под перечень товаров двойного назначения, запрещенных в ЕС для экспорта в Россию. Чтобы обойти проверки, мужчина заключал сделки через фиктивных получателей. Всего его компания совершила семь таких поставок. Промежуточным закупщиком была гражданская компания, но в итоге станки поставлялись оборонному предприятию, передает Deutsche Welle.

Евросоюз ввел санкции против России в 2014 году, поводом для них стали события на Украине и обвинения в аннексии Крыма. Санкции ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний, запрещают импорт и экспорт военной техники. Также запрет распространяется на товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. Кроме того, для России ограничен доступ к чувствительным технологиям, в том числе в нефтяной отрасли.

Россия в ответ ввела продуктовое эмбарго — запрет на поставку отдельных категорий продовольственных товаров. Оно распространяется на все страны, присоединившиеся к санкциям ЕС.
 

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Автор
Наталия Анисимова
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