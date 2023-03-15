Путин предложил ответить на санкции расширением экономических свобод

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 80,88 (+0,36) Инвестиции, 16:06 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 75,75 (+0,55) Инвестиции, 16:06
В Латвии передумали лишать спортсменов госпомощи за турниры с россиянами Спорт, 18:24
Асад на встрече с Путиным выразил поддержку российской военной операции Политика, 18:22
Как электронные торговые площадки конкурируют с маркетплейсами РБК +, 18:16
Как Сибирь поможет развернуть российскую экономику на Восток РБК+, 18:13
Итоги 2022 года для электронной коммерции РБК +, 18:12
Зеленский уволил глав трех областей Политика, 18:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:07
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как устроен индустриальный интернет вещей РБК и Ростелеком, 18:07
Цена нефти Brent потеряла более 5% за день Инвестиции, 18:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:02
Подозреваемого в атаке на брянские села внесли в перечень террористов Политика, 18:00
Федерация университетского спорта не продлила срок полномочий Матыцина Спорт, 17:56
Китайский бренд Tank объявил цены на большой внедорожник с индексом 500 Авто, 17:51
В Белгородской области ФСБ пресекла поставки оружия из зоны спецоперации Политика, 17:39
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

Путин предложил ответить на санкции расширением экономических свобод

Владимир Путин: Россия должна ответить на санкции Запада расширением экономических свобод
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Россия в ответ на западные санкции должна расширить экономические свободы, заявил президент Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры. Трансляцию вел РБК.

«На все действия со стороны наших недоброжелателей и противников мы должны ответить одним — расширением экономических свобод. Но, конечно, все должно быть в рамках закона. Это тонкая работа, и я прошу вас [прокуроров] ее настроить», — отметил президент.

По словам Путина, экономика России и отечественный бизнес «достойно отвечают» на «санкционную агрессию» со стороны Запада. Он призвал прокуроров помогать в этом.

14 марта Путин заявил, что важнейшим результатом для России в прошлом году стало кратное усиление экономического суверенитета страны.

По его словам, западные страны рассчитывали на то, что российская экономика «рухнет через две-три недели или через месяц» после начала военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что «фундаментальные основы стабильности России гораздо прочнее, чем кто-то раньше об этом думал».

Президент уже указывал на необходимость обеспечить в России свободу предпринимательства. Так, эту тему он поднимал в феврале во время послания к Федеральному собранию.

Читайте на РБК Pro
Как вернуть внимание руководителя, если вас игнорируют — 6 способов
«Сегодня продаем диваны, завтра — ювелирку»: кто выживает на Ozon и WB
«И без зуба проживу»: шесть главных мифов об имплантации
«Хотя бы их кормят ужином»: как теперь работают члены советов директоров

По словам Путина, в России необходимо пересмотреть нормы Уголовного кодекса и декриминализировать экономические преступления. Глава государства подчеркнул, что частный бизнес на фоне «внешних попыток сдержать Россию» может адаптироваться к меняющимся условиям.

Теги
Персоны
Владимир Путин Экономика санкции

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Путин назвал важнейший результат экономики России за 2022 год
Экономика
Путин назвал условия для победы на Украине
Политика
Песков назвал заморозку активов россиян попранием основ мировой экономики
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter