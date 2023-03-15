Путин предложил ответить на санкции расширением экономических свобод

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Россия в ответ на западные санкции должна расширить экономические свободы, заявил президент Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры. Трансляцию вел РБК.

«На все действия со стороны наших недоброжелателей и противников мы должны ответить одним — расширением экономических свобод. Но, конечно, все должно быть в рамках закона. Это тонкая работа, и я прошу вас [прокуроров] ее настроить», — отметил президент.

По словам Путина, экономика России и отечественный бизнес «достойно отвечают» на «санкционную агрессию» со стороны Запада. Он призвал прокуроров помогать в этом.

14 марта Путин заявил, что важнейшим результатом для России в прошлом году стало кратное усиление экономического суверенитета страны.

По его словам, западные страны рассчитывали на то, что российская экономика «рухнет через две-три недели или через месяц» после начала военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что «фундаментальные основы стабильности России гораздо прочнее, чем кто-то раньше об этом думал».

Президент уже указывал на необходимость обеспечить в России свободу предпринимательства. Так, эту тему он поднимал в феврале во время послания к Федеральному собранию.

По словам Путина, в России необходимо пересмотреть нормы Уголовного кодекса и декриминализировать экономические преступления. Глава государства подчеркнул, что частный бизнес на фоне «внешних попыток сдержать Россию» может адаптироваться к меняющимся условиям.