В Запорожье сообщили, что ВСУ проводят «разведку боем»

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Украинские военные проводят разведку боем в Запорожской области. Об этом член главного совета администрации региона Владимир Рогов написал в своем телеграм-канале.

«В Пологовском районе ВСУ проводят разведку боем с применением бронетехники и нескольких десятков боевиков», — написал он. Позже Рогов сообщил, что атаку отбили, в результате одна часть украинских военнослужащих была уничтожена, а другая вернулась на исходные позиции. «Территорию не упустили, ситуация контролируемая», — подчеркнул он.

Пологовский район расположен в восточной части Запорожской области, его административный центр — город Пологи, крупнейший город — Токмак. Оба населенных пункта находятся под контролем России.

В начале марта Рогов говорил, что Украина создает ударную группировку для наступления на подконтрольную российским войскам часть Запорожской области. По его словам, резервы украинская сторона сосредоточила в Днепропетровской области, отдельные подразделения находятся на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Также он говорил, что Киев начал переброску на запорожское направление боевой авиации.

Украинская сторона также заявляла о возможности в скором времени перейти к наступлению. Советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью La Stampa 10 марта заявлял, что оно может начаться через два месяца. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в разговоре с Journal du Dimacnhe объявила, что «планирование этой операции уже началось».