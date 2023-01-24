В Белом доме заявили о беспокойстве из-за совместных учений России и ЮАР

США обеспокоены решением ЮАР принять участие в совместных с Россией и Китаем военных учениях, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга, трансляция шла на странице американской администрации в Twitter.

«У США, как мы говорили ранее, есть обеспокоенность относительно проведения любой страной учений с Россией, пока Россия ведет <...> войну против Украины. <...> Мы последовательно говорили об этом. Но, конечно, каждая <...> страна принимает собственные решения. Тем не менее, как мы говорили, у нас имеется обеспокоенность», — сказала она.

Ранее, 19 января, министерство обороны и военных ветеранов ЮАР сообщило о планах провести совместные учения у побережья страны с Россией и Китаем. Они должны состояться в период с 17 по 27 февраля в акватории Индийского океана в районах портового города Дурбан и залива Ричардс-Бей. Целью маневров ведомство называло «обмен оперативными навыками и знаниями».

После критики инициативы со стороны оппозиции в министерстве отметили, что «ЮАР, как и любое независимое и суверенное государство, имеет право вести свои внешнеполитические отношения в соответствии со своими собственными дипломатическими отношениями и национальными интересами». Участие в маневрах не противоречит нейтралитету, которого государство придерживается в контексте спецоперации на Украине, добавили там.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в ЮАР 23 января заявил, что не понимает, почему планируемые маневры вызвали «смешанную реакцию». Он подчеркнул, что их проводят три суверенных страны, которые не нарушают никаких норм международного права.