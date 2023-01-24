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В Белом доме заявили о беспокойстве из-за совместных учений России и ЮАР

Представитель Белого дома Жан-Пьер: США беспокоят планируемые учения ЮАР, Китая и России

США обеспокоены решением ЮАР принять участие в совместных с Россией и Китаем военных учениях, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга, трансляция шла на странице американской администрации в Twitter.

«У США, как мы говорили ранее, есть обеспокоенность относительно проведения любой страной учений с Россией, пока Россия ведет <...> войну против Украины. <...> Мы последовательно говорили об этом. Но, конечно, каждая <...> страна принимает собственные решения. Тем не менее, как мы говорили, у нас имеется обеспокоенность», — сказала она.

Ранее, 19 января, министерство обороны и военных ветеранов ЮАР сообщило о планах провести совместные учения у побережья страны с Россией и Китаем. Они должны состояться в период с 17 по 27 февраля в акватории Индийского океана в районах портового города Дурбан и залива Ричардс-Бей. Целью маневров ведомство называло «обмен оперативными навыками и знаниями».

После критики инициативы со стороны оппозиции в министерстве отметили, что «ЮАР, как и любое независимое и суверенное государство, имеет право вести свои внешнеполитические отношения в соответствии со своими собственными дипломатическими отношениями и национальными интересами». Участие в маневрах не противоречит нейтралитету, которого государство придерживается в контексте спецоперации на Украине, добавили там.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в ЮАР 23 января заявил, что не понимает, почему планируемые маневры вызвали «смешанную реакцию». Он подчеркнул, что их проводят три суверенных страны, которые не нарушают никаких норм международного права.

Теги
ЮАР Китай учения
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Власти ЮАР заявили о суверенном праве проводить учения с Россией и Китаем
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