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Путин назвал важнейший результат экономики России за 2022 год

Президент Путин: экономический суверенитет стал важнейшим результатом России за 2022 год
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Важнейшим результатом для России в прошлом году стало кратное усиление экономического суверенитета страны, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

«Безусловно, Россия прошла очень важный этап своего развития вот за этот год. Знаете, это важнейший результат 2022 года. В чем он заключается? Мы кратно повысили наш экономический суверенитет», — отметил глава государства.

По словам Путина, Запад надеялся, что экономика России «рухнет через две-три недели или через месяц» [после начала специальной военной операции]. Однако «фундаментальные основы стабильности России, они гораздо прочнее, чем кто-то раньше об этом думал».

7 марта российский президент заявил, что многие трудности и проблемы, которые России пытались и пытаются создавать до сих пор, поспособствовали шагу к суверенизации страны. Но все трудности удалось преодолеть благодаря профессиональным действиям банковского сообщества, правительственных структур и усилиям Центробанка.

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Владимир Путин Россия суверенитет Экономика

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Вклад «Стабильный»
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Срок
Ваш доход
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