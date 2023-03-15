В России упростили получение вида на жительство зарубежным айтишникам

МВД: в России упростили получение вида на жительство для зарубежных ИТ-специалистов

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В России упростили процедуру трудоустройства и получения вида на жительство (ВНЖ) для иностранных специалистов в сфере информационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Для получения вида на жительство ИT-специалисту и членам его семьи нужно обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД по месту проживания. Срок рассмотрения заявления составляет три месяца. Остальным иностранным специалистам для получения ВНЖ требуется проживать в России не менее года.

У работника должен быть заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ с ИТ-организацией. При этом организация должна иметь государственную аккредитацию.

Поправки в закон, которые предусматривают упрощение процедуры, разработали МВД и Минтруд в конце апреля прошлого года. Президент Владимир Путин подписал данный закон в конце июня.