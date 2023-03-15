Bloomberg узнал об планах TikTok отделиться от материнской компании в КНР

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Руководство TikTok обсуждает возможность отделения от китайской материнской компании ByteDance из-за опасений США, связанных с рисками для национальной безопасности. Об этом пишет Bloomberg.

По данным источников агентства, отделение TikTok от ByteDance считается крайней мерой, которую следует принять только в том случае, если ныне предпринимаемые шаги не удовлетворят американские власти. Чтобы убедить США в отсутствии угрозы, TikTok согласилась пройти проверку комитета по иностранным инвестициям и привлечь американскую компанию Oracle Corp. для размещения данных пользователей в Соединенных Штатах и проверки своего программного обеспечения. Кроме того, компания учредила наблюдательный совет из трех человек, который одобрило американское правительство.

О том, что китайские власти используют TikTok, чтобы передавать конфиденциальные данные американцев, еще в 2020 году говорил Дональд Трамп, который тогда был президентом США. Он запретил гражданам скачивать TikTok и китайский мессенджер WeChat, но новый президент Джо Байден после вступления в должность отменил этот указ. А в прошлом декабре сенат США проголосовал за принятие законопроекта, запрещающего чиновникам использовать соцсеть на правительственных устройствах.

Прошлым летом TikTok решила сократить бизнес в США, ЕС и Великобритании и сфокусироваться на других рынках — в Индии, Малайзии, Таиланде, Японии, Южной Корее и на Ближнем Востоке.