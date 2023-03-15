Цукерберг анонсировал увольнение 10 тыс. сотрудников Meta

В течение следующих нескольких месяцев компанию Meta (признана экстремистской и запрещена в России; ей принадлежат соцсети Instagram и Facebook, мессенджер WhatsApp) ожидает сокращение сотрудников, занимающихся подбором персонала. В целом, будут уволены порядка 10 тыс. человек и закрыты около 5 тыс. дополнительных вакансий, заявил владелец компании Марк Цукерберг на своей странице в Facebook.

«В течение следующих нескольких месяцев руководители организаций объявят о планах реструктуризации, направленных на сокращение наших организаций, отмену проектов с более низким приоритетом и снижение ставок найма», — написал бизнесмен.

Он рассказал, что о реструктуризации и сокращениях в технических группах объявят в конце апреля, а в бизнес-группах — в конце мая. При этом, уточнил Цукерберг, в международных командах временные рамки могут быть другими, а в некоторых случаях процесс изменений может продлиться до конца когда.

После реструктуризации компания планирует отменить замораживание найма и трансфертов в каждой группе. По словам Цукерберга, подобные изменения будут способствовать как созданию более компактной и технической компании, так и повышению эффективности бизнеса «для реализации нашего долгосрочного видения».

О планах Meta по сокращению сотрудников The Wall Street Journal писала еще в ноябре прошлого года. До этого WSJ сообщала, что компания планирует сократить расходы как минимум на 10%, частично за счет увольнений. Наем новых сотрудников компания приостановила в конце сентября прошлого года.

Согласно отчету Meta за 2022 год, выручка компании упала на 1%, до $116,6 млрд, а чистый доход — на 41%, до $23,2 млрд. По состоянию на 31 декабря численность персонала составляла 86 482 человека, что на 20% больше по сравнению с предыдущим годом. Это число включает большую часть тех, кого решили сократить в ноябре, отмечалось в отчете.