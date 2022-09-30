Владелец Facebook приостановит наем сотрудников и сократит расходы
Корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещена) решила приостановить набор сотрудников на большинство должностей и «оптимизировать расходы», пишет Financial Times (FT) со ссылкой на внутренний документ.
Ограничения на наем будут сняты «позднее в этом году», следует из письма главы отдела кадров Лори Голер. Переходы сотрудников между подразделениями тоже будут приостановлены. Каждый отдел будет самостоятельно решать, как проводить реструктуризацию и какие проекты приоритизировать, чтобы были выполнены основные цели Meta.
«Наш бюджет на 2023 год будет очень ограниченным для всех команд», — предупреждает Голер в письме. По ее словам, обеспечение стабильности за счет сокращения найма позволит «гарантировать, что люди не назначаются на позиции, которые потом могут измениться или исчезнуть».
Подобная реорганизация станет результатом первого в истории компании крупного сокращения бюджета, отмечает Bloomberg. На совещании глава Meta Марк Цукерберг сказал, что в 2023 году компания будет меньше, чем в предыдущем, рассказал источник агентства. Это будет достигаться в том числе за счет увольнения людей, «у которых не получается». «Я надеялся, что экономика более четко стабилизируется к этому времени. Но сейчас не кажется, что это произошло, так что мы хотели бы планировать в какой-то степени консервативно», — объяснил бизнесмен.
FT поясняет, что сокращение бюджета связано со снижением доходов от рекламы на фоне сложной макроэкономической ситуации, при этом реклама — основной источник средств для компании. В качестве еще одной причины издание называет рост конкуренции с появлением новых соцсетей, в частности TikTok.
В июле Цукерберг заявил, что компания в следующем году будет сокращать рост численности сотрудников. В том же месяце Meta впервые отчиталась о сокращении выручки — по итогам второго квартала она уменьшилась на 1% по сравнению с предыдущим годом. Bloomberg в начале июля подсчитал, что состояние самого Цукерберга за первую половину 2022 года сократилось вдвое (с более чем $120 млрд до $60 млрд).
В России Meta в марте признали экстремистской, а ее сервисы Instagram и Facebook заблокировали (на мессенджер WhatsApp решение не распространяется). Поводом стал отказ удалить призывы к насилию в отношении россиян, в том числе военнослужащих. На фоне блокировки в России выручка Meta Platforms в Европе в первом квартале года сократилась на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $6,86 млрд.
Корпорация Meta была основана в 2004 году как Facebook, по названию одноименной соцсети. В 2021 году Цукерберг объявил о смене названия. Он также представил новый продукт — метавселенную, которая будет существовать в виртуальной и дополненной реальности. Сроки разработки метавселенной он оценил в 5–10 лет.