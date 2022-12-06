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Meta пригрозила убрать новости из Facebook из-за законопроекта США Технологии и медиа, 09:44
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Meta пригрозила убрать новости из Facebook из-за законопроекта США

Facebook пригрозила не размещать новости в США из-за закона о плате за них издателям
Если американский конгресс примет закон о конкуренции и сохранении журналистики, то издатели смогут получать компенсации от Facebook за публикации новостей. Соцсеть выступила против
Фото: Sebastian Kahnert / Dpa / Global Look Press
Фото: Sebastian Kahnert / Dpa / Global Look Press

Владелец соцсети Facebook компания Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) пригрозила убрать со своей платформы новости, если конгресс США примет закон, обязывающий ее платить за размещение контента новостных компаний, об этом написал в Twitter представитель компании Энди Стоун.

«Если конгресс примет непродуманный закон о журналистике в рамках законодательства о национальной безопасности, мы будем вынуждены рассмотреть возможность полного удаления новостей с нашей платформы, а не участия в переговорах по поручению правительства, которые несправедливо игнорируют любую ценность, которую мы приносим новостным агентствам за счет увеличения трафика и подписки», — говорится в сообщении.

На сайте конгресса говорится, что законопроект устанавливает четырехлетний период для переговоров новостных компаний с онлайн-дистрибьюторами контента (соцсетями, в частности) относительно условий, на которых новости могут распространяться на онлайн-платформах.

Как указывает The Wall Street Journal (WSJ), в указанном законе речь идет о создании механизма, благодаря которому небольшие издатели смогут получать компенсации за размещение их новостей на Facebook. Газета подчеркивает, что законопроект не охватывает крупные издания, такие как WSJ или The New York Times, но региональные СМИ могут получить выгоду. Но в то же время WSJ пишет, что небольшие издатели не имеют ресурсов вести переговоры с технологическими гигантами.

Аналогичный закон, обязывающий онлайн-платформы платить новостным сайтам за их контент, собирались принять и в Австралии в прошлом году. Тогда Facebook заблокировал публикации СМИ страны, указав, что прибыль соцсети от размещения новостей минимальна, а самим производителям контента выгодно размещать новости в Facebook.

В итоге власти и компания договорились внести в законопроект поправки: в частности, государство обязалось принимать во внимание коммерческие сделки между Facebook, Google (который тоже попадал под действие закона) и СМИ; платформам и издателям дали два месяца на заключение соглашения о сотрудничестве. После этого соцсеть отменила ограничения на контент СМИ.

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В итоге Facebook заключила соглашения с австралийскими медиа-компаниями, в частности, News Corp и Nine Entertainment Co, о плате за использование их контента, писала The Sydney Morning Herald.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Facebook новости Конгресс США
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Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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